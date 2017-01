Wer seinen Weihnachtsbaum selber schlagen möchte, hat dazu am Samstag, dem 19. Dezember, von 9 bis 15.30 Uhr im Bernauer Stadtwald Gelegenheit. Kiefern und einige Fichten stehen zur Auswahl. Säge oder Axt sind mitzubringen; die Bäume werden verpackt.

Die Anfahrt erfolgt von Bernau aus über die Wandlitzer Chaussee und die B 273 in Richtung Wandlitz sowie über die Niederbarnimallee. Von dort ist der Weg ausgeschildert.

Von Berlin kommend, ist die A 11 an der Anschlussstelle Wandlitz zu verlassen, in Richtung Wandlitz zu fahren und kurz hinter dem Kreisverkehr links in die Niederbarnimallee einzubiegen. Wer von Wandlitz aus kommt, fährt von der B 109 am Kreisverkehr Anschlussstelle Wandlitz auf die B 273 in Richtung Bernau, biegt dann rechts in die Niederbarnimallee ein und folgt ab dort den betreffenden Schildern.

Nach der Baumernte stehen Bratwurst, Glühwein und Tee zum Verzehr bereit. Auch abgepackte Wildwurst wird angeboten sowie ab etwa 11 Uhr Wildschweinbraten und Sauerkraut.

Weitere Informationen gibt es bei Förster Dirk Reinhardt unter Telefon (01 62) 2 44 66 87.

