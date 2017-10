Konzert-Tipp: Northern Lite – Best of – Tour in Eberswalde

Eberswalde (Barnim): Heute wollen wir Euch ein ganz besonderes Konzert ans Herz legen:

Am Freitag, dem 3. November 2017, präsentieren die Erfurter Band NORTHERN LITE im Rahmen ihrer “Best of Tour” ein 3-stündiges LIVE Konzert im Haus Schwärzetal in Eberswalde.

20 Jahre auf der Bühne, 20 Jahre rastlos

Northern Lite kommen 2017 mit einer großen Show auf Tour, die das Beste aus unzähligen Alben und Singles auf die Bühne bringt. 3 Stunden extended Show für alle Fans und Wegbegleiter – mit Hits und neuen Stücken.

Nach ausverkauften Konzerten, z.B. in Berlin, kommen sie nun nach Eberswalde! Tickets.

Über Northern Lite

Die Musik von Northern Lite wird oft als Neo Pop bezeichnet, wobei dieser Begriff – abgeleitet von einer Compilation-Serie gleichen Namens – moderne elektronische Popmusik aller Art zusammenfasst. Kennzeichnend für Northern Lite sind Techno- und Elektropop-Elemente in Zusammenspiel mit Rockgitarren.

Bekannt wurden die Erfurter durch ihre Live-Gigs in kleinen Clubs in Deutschland und dann auch in Spanien, England und Japan. Northern Lite gewannen 2005 den Dance Music Award in der Kategorie „Best Indie/Electronic Artist“. Northern Lite haben ihr Heimatland Thüringen beim Bundesvision Song Contest 2007 vertreten und dabei den 6. Platz belegt. Die Gruppe trat mit dem Titel Enemy auf, den sie zusammen mit Chapeau Claque darbot. Der Titel “Enemy” ist gleichzeitig der einzige deutschsprachige Titel von Northern Lite und wurde extra für den Bundesvision Song Contest umgeschrieben. Es existieren einige weitere Versionen dieses Titels. (Quelle: Wikipedia – CC-by-sa-3.0)