Die schönsten Weihnachtsmärkte für den Barnim und Drumherum

Bernau (Barnim): In wenigen Wochen ist Weihnachten. Auch wenn das Wetter im Augenblick noch nicht weihnachtlich anmutet, so öffnen ab kommenden Montag die ersten Weihnachtsmärkte und zahlreiche Straßen leuchten in weihnachtlichem Glanz.

Der Weihnachtsmarkt in Bernau bei Berlin findet in diesem Jahr vom 14. bis 17. Dezember statt.

Anzeige

Bis dahin habt Ihr genug Zeit, unsere Weihnachtsmarkt-Übersicht zu durchstöbern. Wir haben für Euch über 15 DIN A4 Seiten mit einer Auswahl der schönsten Weihnachts- und Adventsmärkten in Barnim und Drumherum zusammengetragen. Darin findet Ihr viele Infos, Adressen, Öffnungszeiten und weihnachtliche Höhepunkte.

Ihr findet die Liste zum Download hier auf unserer Homepage sowie in unserer Smartphone App Bernau LIVE to GO!