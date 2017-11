Stellenangebot: Zahnarzthelfer/in für nettes Team in Bernau

Kieferorthopädisches Praxisteam – 5 nette Damen in Bernau – freuen sich auf Sie.

Wenn Sie Zahnarzthelfer/in– freundlich und aufgeschlossen sind und sich gern neuen Herausforderungen stellen, dann sind Sie bei uns genau richtig.

An der Rezeption sind Sie unsere Praxismanagerin und kleine Prophylaxearbeiten an unseren jungen Patienten, werden Ihnen bestimmt viel Spaß machen.

Sie werden in allen kieferorthopädischen Belangen einfühlsam angelernt.

Es erwartet Sie ein warmherziges Arbeitsklima und familienfreundliche Freizeitregelung.

Unsere Praxis befindet sich in Bernau in zentraler Lage, in RB-und S-Bahnnähe.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, können Sie uns auf unserer Homepage www.kieferorthopädie-bernau.de kennenlernen und uns Ihre Bewerbungsunterlagen an

KFOrthey@t-online.de schicken oder auf dem Postweg.

Praxis für Kieferorthopädie Dr. Annette Orthey

August-Bebel-Str.14, 16321 Bernau