Naturpark- & Erntefest 2017 am 24. 09. im BARNIM PANORAMA

Wandlitz (Bernau): Zum großen Naturpark- & Erntefest lädt das BARNIM PANORAMA am Sonntag, dem 24. September 2017, von 12-18 Uhr ein.

„Kultur zwischen Saatgut und alten Traktoren“

Erstmals werden das alljährliche Naturparkfest und das Erntefest im BARNIM PANORAMA zusammen gefeiert. Mit einem Potpourri aus Livemusik, Artistik, Tanz & Theater-Performance wird das Ausstellungsensemble für die Besucher erlebbar gemacht. Im Schaugarten, im Entdeckerpfad und auf der Festwiese wird ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein geboten. Von Nutzpflanzenraritäten, traditionellem Handwerk bis hin zu Produkten aus der Region gibt es Allerlei zu erleben und zu probieren. Neben einer Pilzausstellung stehen Obstraritäten und in Vergessenheit geratene Ölfrüchte im besonderen Fokus. Zudem locken Ernteaktionen und Verkostungen. Der Naturpark Barnim stellt gemeinsam mit Partnern Projekte seiner Arbeit vor. Ein kleiner aber feiner Regionalmarkt bereichert das Fest mit landwirtschaftlichen Produkten und Kunsthandwerk.

Selbstverständlich gibt es spannende Angebote für Kinder: es kann geritten, geklettert, gebastelt, experimentiert und getobt werden. Klettern am Kletterturm bringt genauso viel Spaß wie das Toben auf der Strohburg oder auf dem Bungee Trampolin. Aktionstheater und Stelzenläufer begeistern mit riesigen phantastischen Stelzenkostümen und szenischem Spiel. Unter Anleitung von Artisten können Kinder selbst das Seillaufen, das Jonglieren mit Bällen, Keulen und Ringen, sowie das Laufen auf Stelzen probieren.

Der Eintritt für Fest und Ausstellung beträgt 4,00 € pro Person. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt kostenfrei. Weitere Informationen finden Sie im beigefügten Programmflyer oder unter www.barnim-panorama.de.

Lustigste Kartoffel gesucht!

Machen Sie mit beim Kartoffelwettbewerb zum Naturpark- & Erntefest 2017 am 24. September im BARNIM PANORAMA

Ob lang, dick, krumm oder knubbelig, ob gelb, rosa oder violett – Kartoffeln gibt es in Hunderten von Sorten. Zum Naturpark- & Erntefest 2017 lässt das BARNIM PANORAMA mit einem Kartoffelwettbewerb die Vielfalt der tollen Knolle wieder aufleben. Gesucht wird das lustigste geerntete oder gestaltete Exemplar. Die ausgefallensten natürlichen Formen und die kreativsten Ideen zur Gestaltung einer echten Kartoffel dürfen sich auf schöne Preise freuen. Geben Sie Ihre geernteten oder gestalteten Kartoffeln auf dem Naturpark- & Erntefest am 24. September in der Zeit von 12.00 bis 14.00 Uhr am Erlebnisstand „Altes Küchenwissen neu entdeckt“ im Schaugarten ab. Die Preisverleihung findet am selben Tag um 16:30 Uhr auf der Bühne statt.

Ort: BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum · Agrarmuseum Wandlitz

Breitscheidstr. 8-9 · 16348 Wandlitz, www.barnim-panorama.de

„Kartoffelvielfalt kennenlernen, anbauen & ernten“

Sonntag, 17. September 2017, 14–17 Uhr

Das Seminar mit Alexandra Becker vom Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von alten Nutzpflanzen (VERN) e.V. bietet sowohl Wissenswertes zur Herkunft und Geschichte der Kartoffel als auch Praktisches zu Anbau, Pflege und Ernte. Eine Sortenausstellung gibt einen Einblick in die große Formen-, Farben- und Nutzungsvielfalt.

Jetzt anmelden und einen der begehrten Teilnehmerplätze sichern: per E-Mail: info@barnim-panorama.de oder Tel. (033397) 68192-0.

Es gelten die regulären Eintrittspreise des BARNIM PANORAMA:

Erwachsene: 6 €, Ermäßigt: 4 €, Kinder & Jugendliche 6-16 J.: 2,50 €, Kinder, unter 6 Jahren: Eintritt frei, Familien-Tageskarte: 14 €.

Die Teilnahme an dem Seminar ist kostenfrei. Die Veranstaltung wird gefördert durch ELER Brandenburg www.eler.brandenburg.de.