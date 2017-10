In Bernau: FSV Bernau – Energie Cottbus – Freikarten!

Bernau (Barnim): Nach 2 packenden Derbys in Folge kommen am Samstag, dem 07.10.2017 um 14 Uhr, die Lausitzer aus Cottbus in unsere Hussitenstadt.

Die Cottbuser spielen momentan einen extrem starken und stabilen Fussball in der Reginalliga Nordost. Sie gewannen bis jetzt alle 9 Spiele mit einem Torverhältnis von 28:2. Klar ist, wir brauchen eine enorm starke Mannschaftsleistung und eine gute Portion Glück um dieses Spiel zu gewinnen, so der FSV Bernau. Zudem schafft ein volles Stadion die nötige Motivation.

Gemeinsam mit dem FSV Bernau verlosen wir 2×2 Freitickets für das Fußballspiel am Samstag auf Rehberge.

Schickt uns bis zum kommenden Freitagmittag, 12 Uhr, eine WhatsApp mit dem Inhalt “FSV Bernau” an 0170 5898858. Unter allen TeilnehmerInnen ziehen wir dann die Gewinner. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Gewinner werden von uns per WhatsApp benachrichtigt.

Noch ein Hinweis: Der FSV Bernau bittet alle Fans rechtzeitig vor Spielbeginn vor Ort zu erscheinen um lange Wartezeiten an den Kassen zu vermeiden. Tickets gibt es direkt an der Tageskasse in Rehberge.

An diesem Spieltag sind Rucksäcke und Handtaschen maximal bis Größe DIN A4 erlaubt. Diese werden auf gefährliche Gegenstände durchsucht. Der Einlass mit Flaschen und Dosen ist an diesem Tag nicht gestattet.