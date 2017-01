Die CDU Bernau lud gestern Abend zum Neujahrsempfang ein

Bernau: Kalt war es draussen als am gestrigen Montagabend die Bernauer CDU in ihr Bürgerzentrum in der Berliner Straße zum Neujahrsempfang einlud.

Um so wärmer wurde es, als gegen 18.30 Uhr zahlreiche Gäste aus Politik, anderer Parteien, Vereine, Wirtschaft oder Bürger Bernaus, der öffentlichen Einladung folgten und den kleinen Raum schnell füllten.

Mit einer Begrüßungsrede, die kurz auf das Jahr 2016 zurückblickte und eine kleine Vorschau auf das Jahr 2017 gab, eröffneten Daniel Sauer, als Vorsitzender der Bernauer CDU und Hans-Georg von der Marwitz, CDU-Bundestagsabgeordneter, den diesjährigen Neujahrsempfang.

So soll z.B. ein Schwerpunkt der Bernauer CDU auch in diesem Jahr die Verbesserung des Nahverkehrs werden. Insbesondere will man hier eine eine Verkürzung der Taktzeiten- sowie die bessere Erschliessung der einzelnen Ortsteile erreichen. (…)

Nach den Begrüßungsreden warteten auf die Gäste ein kleines Buffet, Bier und Glühwein sowie ein entspanntes und gemütliches Beisammensein.

Eine nette Geste: Übers Wochenende wurde bei der Bernauer Tafel eingebrochen (wir berichteten). Die CDU stellte Spendenboxen auf um den entstandenen Schaden ein klein wenig zu verringern.