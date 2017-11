Das Wochenende steht vor der Tür, guten Morgen aus Bernau

Bernau (Barnim): Ziemlich dunkelgrau starten wir in den heutigen Freitag, wenngleich es mit bis zu 12 Grad noch einmal relativ mild werden soll.

Wir hoffen, Ihr seid gut zur Arbeit gekommen, falls noch nicht, hier einige Verkehrshinweise.

Nach einem Unfall ist Auffahrt von der A114 zur Schönerlinder Straße im Augenblick gesperrt, nichts geht mehr auf der A10 in Richtung Dreieck Spreeau – hier gab es gleich 2 Unfälle in Höhe Niederlehme und Königs Wusterhausen. Voll ist es zur Zeit aus Richtung Buch und Karow in Richtung Pankow A114 oder in Richtung Lindenberg.

S-Bahn: Nach einer technischen Störung, an einem Fahrzeug (S42), sind noch ein paar Züge auf den Linien S8, S85, S9 und S42 leicht verspätet.

Veranstaltungen: (Details auch bei uns im Kalender oder in unserer App)

Endlich! In Bernau ist wieder Schlittschuhlaufzeit.

Zur Eröffnung am heutigen Freitag, 24. November, ist die Eisfläche ab 15 Uhr startklar und lädt ein, die ersten Runden auf dem Eis zu drehen. Um 18 Uhr eröffnet Geschäftsführerin Bärbel Köhler gemeinsam mit Bernaus Bürgermeister, André Stahl, offiziell die Eislauf-Saison. Mit dabei ist der Leichtathletik-Verein SG Empor Niederbarnim e. V., der mit den Kids aus dem Publikum ein Staffelspiel aufs Eis bringt. Zum Thema Leichtathletik on Ice wird Diskuswerferin Julia Harting über Ihre sportlichen Erfolge erzählen und Autogramme geben. Und wer eine Pause auf dem Eis einlegt, der bleibt mit Curling, Dart und Rudern sportlich in Bewegung.

Glühwein und weihnachtliche Leckereien sorgen für die kleine Stärkung zwischendurch. Das Schlittschuhfahren und Parken ist am Eröffnungstag ist kostenlos.

Alle Infos, Öffnungszeiten und Preise findet Ihr auf der Homepage der Stadtwerke Bernau.

Irischer Abend mit “The Stout Scouts” – Fischerstube Stolzenhagen –

Am 24.November 2017 lädt die Fischerstube Stolzenhagen zum gemütlichen irischen Abend mit der “The Stout Scouts Band in ihre rustikale “Hütte” ein. Die syphatische Gruppe verzaubert mehrmals im Jahr, die Gäste der Fischerstube mit Klängen aus dem hohen Norden und entführt sie auf die grüne Insel.

‘Das Wunder von Mailand’ in der Kreativ-Werkstatt FRAKIMA

Zu einem Hörspiel mit Theateraufführung lädt die FRAKIMA für Freitag, den 24. November, ab 19.30 Uhr ein. Mit dem Stück „Das Wunder von Mailand“ präsentieren die jungen und erwachsenen Schauspieler der FRAKIMA-Werkstatt ein „Hörspiel zum Zugucken“.