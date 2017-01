Bewohner verstarb nach Brand und weitere Meldungen der Polizei

Wandlitz – Seinen Verletzungen erlegen

„Am 22.01.2017, gegen 06:50 Uhr, wurde die Polizei über den Brand eines Wohnbungalows in der Brunhildestraße informiert. Rettungskräfte fanden in dem Objekt den schwerverletzten Bewohner vor. Der 77-Jährige wurde in ein Berliner Krankenhaus gebracht, wo er später jedoch seinen schweren Verletzungen erlag. Eine benachbarte Anwohnerin musste wegen des Brandes ihr Domizil verlassen und kam vorerst bei Angehörigen unter.

Der Ereignisort ist abgesperrt und wird nun untersucht. Noch können zur genauen Brandursache keine Angaben gemacht werden.

Eberswalde – Ermittlungen zu gefährlicher Körperverletzung

Am Abend des 21.01.2017 gerieten in einem Bus zwei 16-Jährige mit einer dreiköpfigen Gruppe Jugendlicher in Streit. Nach Verlassen des Busses in der Boldtstraße attackierten die Beiden ihre Kontrahenten mit Fäusten und Füßen. Anschließend verließen sie den Ort des Geschehens. Die Schläger konnten aber noch in unmittelbarer Nähe festgestellt werden. Doch auch die Polizisten ging das Duo verbal und körperlich an. Die Teenager wurden daraufhin in Gewahrsam genommen und anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Bernau – Kennzeichen gestohlen

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag entwendeten unbekannte Täter, in der Potsdamer Straße in Bernau, die hintere Kennzeichentafel eines, dort abgestellten PKW VW Golf. Der Schaden wird mit 50 € angegeben. Die Geschädigte erstattete Strafanzeige.

Bernau: Polizeibeamte angegriffen

Am Samstagmittag informierte ein aufmerksamer Bürger aus Bernau die Polizei und teilte mit, dass eine verdächtige männliche Person soeben auf seinem Grundstück in der Werrastraße erschien. Als er die Person ansprach, flüchtete sie. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Barnim konnten die Person schließlich in Schönow feststellen.

Als die Beamten den Mann ansprachen und dessen Identität klären wollten, flüchtete er zunächst zu Fuß über mehrere Grundstücke, konnte aber schließlich auf einem nahegelegenen Feld gestellt werden. Hier attackierte der Mann die eingesetzten Beamten und versuchte sie mehrfach mit der Faust zu schlagen. Es gelang den Einsatzkräften schließlich die Person in Gewahrsam zu nehmen und deren Identität zu klären. Es handelt sich um einen 23 jährigen polnischen Staatsbürger, der in Bernau lebt.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Hausfriedensbruch eingeleitet.“

