Bernau – Barnim: Meldungen der Polizei vom Wochenende

Einbruch in Bungalow in Eberswalde

Am Freitagmorgen wurde die Polizei in die Kleingartenanlage „ Klein Ahlbeck“ in Eberswalde gerufen. Dort hatten sich unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster Zugang zu einem Bungalow verschafft. Anschließend entwendeten sie diverse technische Geräte. Die Schadenshöhe wird mit ca. 3.000 € angegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

PKW in Schönwalde aufgebrochen

Am Freitagmittag schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines, in der Hobrechtsfelder Straße abgestellten, PKW Seat ein und entwendeten darauß eine Handtasche mit Geldbörse und persönlichen Gegenständen. Die Schadenshöhe wird auf 200 € beziffert. Die Geschädigte erstattete Strafanzeige.

Baucontainer in Basdorf aufgebrochen

Am Samstag wurden Einsatzkräfte der Polizei zur Baustelle auf dem Gelände der ehemaligen Polizeischule in Basdorf gerufen. Dort hatten in der vergangenen Nacht Unbekannte mehrere Baucontainer und Bauwagen unterschiedlicher Firmen aufgebrochen. Angaben über mögliches Diebesgut und Schadenshöhe konnten zunächst nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

PKW in Bernau entwendet

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines PKW Audi am Samstagmorgen. Unbekannte Täter hatten in der vergangenen Nacht seinen, auf einem Mieterparkplatz in der August-Bebel-Straße in Bernau abgestellten, Wagen entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 10.000 € beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Kennzeichendiebstahl in Eberswalde

Im Laufe des Samstages entwendeten unbekannte Täter von einem, auf dem Parkplatz am Wasserturm in Finow abgestellten PKW Audi, die hintere Kennzeichentafel. Der Geschädigte erstattete Strafanzeige. Die Schadenshöhe wird mit ca. 50 € angegeben.

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Bernau

Am Samstagvormittag wurden Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst in die Zepernicker Chaussee in Bernau gerufen. Dort war es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem PKW gekommen. Nach ersten Ermittlungen überquerte die Fahrradfahrerin die Zepernicker Chaussee in Höhe der ehemaligen Großbäckerei, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten und wurde von einem PKW, der in Richtung Zepernick fuhr erfasst. Die 74 jährige Radfahrerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Berliner Klinik gebracht. Die 42 jährige PKW Fahrerin blieb unverletzt. Die L 314 blieb im Rahmen der Unfallaufnahme für ca. 1 Stunde voll gesperrt.

Bernau – In Wohnung eingebrochen

Unbekannte Täter brachen am 24. Juni zwischen 02:30 Uhr und 10:30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lohmühlenstraße ein. Sie stahlen Bargeld. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Bernau – Von der Straße abgekommen

Der Fahrer eines PKW Mercedes fuhr am Sonntagnachmittag innerhalb einer Fahrzeugkolonne in Richtung Berlin. Gegen 15:55 Uhr kam er nach links von der Schwanebecker Chaussee ab, stieß gegen einen Baum und überschlug sich. Der PKW blieb auf der Fahrerseite liegen. Der 19-jährige Fahrer kletterte noch aus dem Fahrzeug und brach dann zusammen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Berlin-Buch geflogen. Für die Unfallaufnahme musste die Schwanebecker Chaussee voll gesperrt werden. Zur Schadenshöhe liegen keine Angaben vor.

Altenhof – Außenbordmotor gestohlen

In der Nacht zum Sonntag zerschnitten unbekannte Täter am Werbellinsee die Leinen eines Sportbootes und demontierten an einer abgelegenen Stelle den 25-PS-starken Außenbordmotor. Der Schaden beträgt ca. 5.500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Britz – Dreiste Diebin

Am 22. Juni betrat eine Frau das Haus einer Rentnerin in der Dorfstraße. Die Hausbewohnerin hielt gerade Mittagsruhe, als sie gegen 13.30 Uhr eine fremde Frau aus dem Wohnzimmer kommen sah. Diese Frau sagte in akzentfreiem Deutsch „Keiner da“ und verschwand. Als die Seniorin dann ihre Wohnräume kontrollierte hatte, musste sie feststellen, dass Bargeld und Schmuckstücke fehlten.

Hinweis der Polizei: Es kommt aus Gewohnheit immer wieder vor, dass Bürger ihre Haustüren nicht abschließen, wenn sie zu Hause sind. Dann haben es vermeintliche Diebe leicht die Wohnräume zu betreten und Wertgegenstände an sich zu bringen. Schließen sie die Haustüren ab, insbesondere dann, wenn eine Klinke von außen angebracht ist. Lassen sie keine Schlüssel an der Eingangstür hängen, wenn sie auf ihrem Grundstück arbeiten! Auch diese Gelegenheiten nehmen vermeintliche Diebe gern an, wenn sie auf Besorgungstour sind.

Infos und Meldungen via Polizeidirektion Ost / Polizeiinspektion Barnim.