Auf die Kufen fertig los! Eisbahn in Bernau eröffnet am Freitag

Bernau (Barnim): Auch wenn wir am morgigen Donnerstag noch einmal bis zu 15 Grad erwarten, so ist winterlicher Frost in der Bernauer Eishalle an der Breitscheidstraße garantiert.

Nach wochenlangen Vorbereitungen heisst es ab kommenden Freitag, 15 Uhr, wieder “Stadtwerke on Ice” in Bernau.

Endlich! In Bernau ist wieder Schlittschuhlaufzeit. Und zwar egal, ob das Wetter mitspielt oder nicht. In der Eishalle der Stadtwerke können Pirouetten gedreht, der doppelte Rittberger geübt oder mit den flinken Kufen um die Wette geflitzt werden. Ganz nach Lust, Laune und Talent.

Zur Eröffnung am Freitag, 24. November, ist die Eisfläche ab 15 Uhr startklar und lädt ein, die ersten Runden auf dem Eis zu drehen. Um 18 Uhr eröffnet Geschäftsführerin Bärbel Köhler gemeinsam mit Bernaus Bürgermeister, André Stahl, offiziell die Eislauf-Saison. Mit dabei ist der Leichtathletik-Verein SG Empor Niederbarnim e. V., der mit den Kids aus dem Publikum ein Staffelspiel aufs Eis bringt. Zum Thema Leichtathletik on Ice wird Diskuswerferin Julia Harting über Ihre sportlichen Erfolge erzählen und Autogramme geben. Und wer eine Pause auf dem Eis einlegt, der bleibt mit Curling, Dart und Rudern sportlich in Bewegung.

Glühwein und weihnachtliche Leckereien sorgen für die kleine Stärkung zwischendurch. Das Schlittschuhfahren und Parken ist am Eröffnungstag ist kostenlos.

Alle Infos, Öffnungszeiten und Preise findet Ihr auf der Homepage der Stadtwerke Bernau.

Hintergrund

Wir haben uns vergangene Woche auf den Weg in die Bernauer Breitscheidstraße gemacht gemacht und wollten wissen, wie solch eine Eisbahn entsteht, denn für die etwa 300qm große Eisfläche ist jede Menge an Vorbereitung nötig. Begonnen haben diese bereits im Sommer.

Um überhaupt an Eis zu kommen, wurde am heutigen Morgen per Tieflader eine riesige Kältemaschine angeliefert. Über ein komplexes Rohrsystem werden nach dem Anschluss des Gerätes, etwa 2.500 Liter Glykol in die verzweigten Rohre und Schläuche gepumpt. Diese verlaufen direkt unter der zukünftigen Eisbahn, die mit einer Art Teichfolie abgedichtet ist. Sowie das Glykol sich verteilt hat, wird damit begonnen, die zukünftige Eisbahn vorsichtig mit Wasser zu füllen.

Wie uns Projektleiter Herr Hildebrandt erklärte, kühlt dann die 200 KW starke Kältemaschine die Temperatur der Flüssigkeit auf etwa -10 Grad ab. Sowie die erste Schicht Wasser gefroren ist, beginnt man damit, nach und nach weitere Wasserschichten aufzubringen. Bis die Eisbahn dann vollständig gefroren- und eine ausreichende Eislauf-Decke von etwa 7 cm Höhe vorhanden ist, vergeht etwa eine Woche.

Neben der Technik wird an einer winterlich-stimmungsvollen Deko gebastelt, etwa 200 Paar Schlittschuhe müssen gereinigt und geschliffen werden und es werden Hütten und Licht aufgebaut. Sofern alles steht, kümmern sich vom 24. November bis zum 02. Januar 2018 fünf MitarbeiterInnen um einen reibungslosen Ablauf.

Fotos: Bernau LIVE