Gottesdienste und Krippenspiele an Heiligabend in und um Bernau

„Sind die Lichter angezündet, Freude zieht in jeden Raum.

Weihnachtsfreude wird verkündet, Unter jedem Lichterbaum.

Leuchte Licht mit hellem Schein, Überall, überall soll Freude sein….. “

Bernau – Barnim: Weihnachten ist für viele, nicht nur geschichtlich, auch eng mit einem Besuch in der Kirche verbunden. Wir haben für Euch einige Gottesdienste und Krippenspiele herausgesucht, die an Heiligabend in Bernau und Umgebung einladen.

Evangelische Kirchengemeinde St. Marien Bernau:

14.00 Uhr, Willmersdorf – Christvesper mit Krippenspiel, dargestellt von Willmersdorfer Kindern

15.00 Uhr, St. Marien – Christvesper mit Krippenspiel, dargestellt von den Christenlehrekindern

der St. Mariengemeinde

15.30 Uhr, Ladeburg – Christvesper

17.00 Uhr, Börnicke – Christvesper mit dem „Martin-Luther-Krippenspiel“

22.30 Uhr Musik und Texte zur Heiligen Nacht in der St. Marien Kirche Bernau Chor- und Instrumentalmusik – Kantorei St. Marien

Evangelische Kirchengemeinde Biesenthal:

14 Uhr Kirche Lanke

15.15 Uhr Kirche Rüdnitz

16.30 Uhr Kirche Danewitz

18 Uhr Kirche Biesenthal

Evangelische Kirchengemeinden Basdorf – Wandlitz – Zühlsdorf im Pfarrsprengel:

15.00 Uhr, Kirche Basdorf mit Krippenspiel

16.30 Uhr, Kirche Basdorf

16.30 Uhr, Kirche Wandlitz mit Krippenspiel

18.00 Uhr, Kirche Wandlitz

18.00 Uhr, Kirche Zühlsdorf

22.00 Uhr, Kirche Basdorf

Evangelische Stadtkirchengemeinde Eberswalde:

14:00 Sommerfelde – Heiligabend Gottedienst Pfr. Giering – Ort: Kirche Sommerfelde

15:00 Gd Tornow – Heiligabend Gottedienst Pfr. Lorenz – Ort: Dorfkirche Tornow

15:00 Gd Maria Magdalenen Kirche – Heiligabend, Gottesdienst mit Krippenspiel, Pfr.in Schenk – Ort: Maria Magdalenen Kirche

15:00 Gd Friedenskirche Britz Heiligabend Gottesdienst Böttger / Kutzenberger – Ort: Friedenskirche Britz

16:30 Gd Maria Magdalenen Kirche – Heiligabend, Gottesdienst mit Bläsern u. kleinem Gospelchor, Pfr. Giering – Ort: Maria Magdalenen Kirche

16:30 Gd Pfingstkapelle – Heiligabend Gottesdienst, Pfr.in Schenk – Ort: Pfingstkapelle

16:45 Gd Dorfkirche Britz – Heiligabend Gottesdienst Pfr. Lorenz / Kutzenberger mit Krippenspiel

Ort: Dorfkirche Britz

18:00 Gd Maria Magdalenen Kirche – Heiligabend Gottesdienst, Pfr. Giering – Ort: Maria Magdalenen Kirche

Hintergrund: Das Krippenspiel ist eine Weiterentwicklung des traditionellen Weihnachtsspiels. Dargestellt wird die Weihnachtsgeschichte, die von der Geburt Jesu handelt. Aufgeführt wird das Krippenspiel meist an Heiligabend in der Kirche, wobei es auch in die Christvesper eingebunden werden kann.

Das Weihnachtsspiel war im Mittelalter ein geistliches Schauspiel von Laien, hervorgegangen aus den liturgischen Weihnachtsfeiern. Schon im 10. Jahrhundert gab es das Krippenspiel am Altar um Maria, Josef und das Christuskind. Auch die Verkündigung der Geburt Christi an die Hirten (Hirtenspiel) und die Huldigung des Kindes durch die Heiligen Drei Könige (Dreikönigsspiel) wurden dramatisch dargestellt. Daraus entstanden im 12. Jahrhundert die Weihnachtsspiele. Aus dem 13. Jahrhundert ist das Weihnachtsspiel aus Benediktbeuern in lateinischer Sprache erhalten. Das Weihnachtsspiel unterscheidet sich vom Krippenspiel vor allem dadurch, dass es weitere Szenen aus der Bibel enthielt wie die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies.

Krippenspiele gab es auch in der Steiermark und in Kärnten, und zwar als Stubenspiel, das heißt dass in einem Wohnzimmer oder einem Gastzimmer gespielt wurde, jedoch ohne besondere Bühne. Überliefert sind Hirtenspiele aus Metnitz und Ingolsthal sowie aus Köstenberg und Lind ob Velden, Verfasser derselben sind Silvester Wietinger, Andreas Schuster-Drabosenig und Josef Uran (1898).

Der Überlieferung nach gehen sowohl das Krippenspiel und Christkindlwiegen der Dominikanerinnen wie die Weihnachtskrippe auf das Jahr 1223 zurück. Damals stellte angeblich Franz von Assisi im Wald von Greccio mit lebenden Tieren und Menschen das Weihnachtsgeschehen im Ausblick auf das Dreikönigsfest dar, und seitdem förderten die Franziskaner diese Darstellungsform, die sich auch nach der Reformation hielt. [Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Krippenspiel]

