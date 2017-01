Winter-Kinder-Ferienprogramm im Zoologischen Garten Eberswalde

Bernau – Eberswalde: Mit einem abwechslungsreichen Ferienprogramm für kleine und große Winter-Kinder lädt der Zoologische Garten Eberswalde vom 30. Januar bis 03. Februar 2017 täglich in die Zooschule ein.

Von 10 bis 15 Uhr könnt ihr in der Zooschule Tiere aus Wolle filzen, um 11.30 Uhr wartet eine spannende Führung durch den Zoo auf Euch, in der Ihr an den Tierfütterungen teilnehmen könnt, ab 13 Uhr lädt ein wärmendes Lagerfeuer zum Verweilen und Stockbrot backen ein.

Wir wünschen Euch schon jetzt eine tolle Zeit im Zoo Eberswalde.

“Der Zoo ist mit etwa 1300 Tieren in 140 Arten der zweitgrößte in Brandenburg und wurde 2005 von 280.000 Gästen besucht. Für 2008 wird die Zahl von jährlich 250.000 Besuchern angegeben.

Der Zoo liegt in einem Waldgebiet ca. 40 Kilometer nordöstlich von Berlin und beherbergt, neben einheimischen, auch exotische Tiere wie Tiger, Geparde, Papageien, Kamele, Flamingos, Kängurus, Pinguine und Affen. Ein Tropenhaus ist ebenso vorhanden wie ein Gehege für Löwen, in das der Besucher, geschützt durch dicke Glasscheiben, durch einen Tunnel direkt hineingehen kann. Bären und Wölfe haben ein gemeinsames Gehege.

Im Juli 2000 schloss der Zoologische Garten Eberswalde den großen „Zootest“ der Illustrierten „Stern“ mit dem Prädikat „Erstklassig“ (Note 1,83) als höchstbewerteter Zoo unter allen untersuchten Teilnehmern ab und weist sich seitdem in seiner Selbstdarstellung als „Bester kleiner Zoo Deutschlands“ aus”, so in einem Beitrag bei Wikipedia – CC-by-sa-3.0

Alle Infos findet Ihr unter: http://zoo.eberswalde.de/

Foto: Bernau LIVE