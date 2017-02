Willkommen zum 20. Schwertkämpfertreffen in Bernau

Jubiläums-Schwertkämpfertreffen in Bernau: Zum 20. Mal zeigen Schwertkampf-Enthusiasten aus Deutschland, Indien, der Slowakei und Tschechien, was sie so alles drauf haben. Wer ihnen dabei zusehen möchte, sollte sich den 12. März schon einmal im Kalender vormerken.

Von 10 bis 17 Uhr präsentieren an diesem Sonntag stolze Ritter, römische Gladiatoren, wilde Wikinger, japanische Samurai, französische Musketiere, geheimnisvolle Ninja, italienische Edelleute und verwegene Landsknechte in der Erich-Wünsch-Halle, Heinersdorfer Straße 52 Schwertkampfkunst aus Asien und Europa.

Über 170 Teilnehmer

Erwartet werden gut 170 Teilnehmer aus 24 Vereinen und Gruppen in authentischen Kostümen und Waffen. In kurzweiligen Showeinlagen zeigen die Akteure Charakteristika verschiedener Kampfstile und entführen das Publikum in alte Zeiten und ferne Länder – ein lohnenswertes Ausflugsziel für die ganze Familie. Eintritt: 3, ermäßigt 2 Euro.

Infos via Stadt Bernau / Cornelia Fülling