Weihnachtsbaum schwebte heute in Schwanebeck ein

Schwanebeck (Barnim): Bereits zum sechsten Mal stellten die Kameraden der Schwanebecker Feuerwehr einen Weihnachtsbaum auf dem Dorfanger auf.

In den frühen Morgenstunden des heutigen Samstages, fanden sich die Kameraden und mehrere unterstützende Transportfirmen in der Voltastraße zum Weihnachtsbaumschlagen ein.

Die Drehleiter wurde ausgefahren, der Baum an den Haken des Kranes angehangen und die Kettensäge angesetzt. Gegen halb 11 war es soweit, der Baum schwebte auf das Transportfahrzeug. Dieses Spektakel lockte zahlreiche Anwohner aus ihren Häusern.

Kurze Zeit später setzte sich der Tross Richtung Aufstellungsort in Bewegung. Im Dorf angekommen, warteten weitere Kameraden zur Unterstützung. Nach kurzer Absprache und in Augenscheinnahme des Aufstellungsortes, schwebte der Baum an seinen endgültigen Bestimmungsort. Das finale Schmücken des Baumes findet wieder anlässlich des 2. Weihnachtsmarktes am 02. Dezember statt.

Hierzu sind alle Kinder mit ihren Familien eingeladen, um selbst Hand anzulegen den Baum zu verschönern. Neben Glühwein und Bratwurst sind auch andere Stände vertreten. Die Kameraden der Feuerwehr Schwanebeck bedanken sich bei der Familie, die den diesjährigen Baum zur Verfügung stellte und diesen großzügig verpflegten sowie bei den Firmen, die den Transport und das Aufstellen des Baumes ermöglichten: Autoverwertung Maik Wiesenberg, Philipp Dienstleistungen Spezial und dem Bauhof der Gemeinde Panketal.

Dank an Max Hägeholz für die Info und Bilder.