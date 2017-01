Was ist „in“und was „out“ in Bernau? Kinder und Jugendliche diskutieren

Kinder und Jugendliche diskutieren über ihre Stadt

Was ist in Bernau „in“ und was „out“? Darüber diskutieren Kinder und Jugendliche am Freitag, dem 20. Januar, ab 16 Uhr in der Galerie Bernau, Bürgermeisterstraße 4.

„In verschiedenen Projekten erarbeiteten sie bereits Themen, die sich um Bewahrenswertes und nötige Veränderungen in dieser Stadt drehen. Anhand der Projektergebnisse soll in verschiedenen Gesprächsrunden unter anderem über Themen wie Sauberkeit in der Stadt, Spiel-, Sport- und Freizeitmöglichkeiten und Verkehrssicherheit diskutiert werden.

Wer daran teilnehmen möchte, kann sich unter Telefon (0 33 38) 365-321 oder per Mail an jugendarbeit@bernau-bei-berlin.de bei Jugendkoordinatorin Jana Kohlhaw melden. Oder einfach vorbeikommen!

Infos via Stadt Bernau / André Ullmann

