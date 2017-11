Tue Gutes: Rotary Adventskalender mit Tombola und tollen Preisen

Bernau (Barnim): Auch wenn es bis zum diesjährigen Weihnachtsfest noch einige Tage hin sind, so sollte ein Adventskalender, nicht nur der Tradition wegen, in keinem Haushalt fehlen.

Nun kann man sich für teils viel Geld einen im Supermarkt kaufen und zahlreiche Süßwarenhersteller glücklich machen oder mit dem diesjährigen Rotary Adventskalender Gutes für die Region tun und dabei noch bis zu 149 tolle Preise im Gesamtwert von bis zu 6.400 Euro gewinnen. Und das für nur 5 Euro!

Hierfür haben zahlreiche regionale und überregionale Händler tolle Preise und Gewinne zur Verfügung gestellt. So verbergen sich hinter den Türchen mit etwas Glück u.a. Händler- oder Restaurant-Gutscheine, Tickets, Rundflüge oder Hotelaufenthalte für ein klein wenig Entschleunigung.

Da der diesjährige Rotary Adventskalender komplett durch Geldspenden finanziert wurde, kann der Erlös eines jeden verkauften Kalenders vollumfänglich gemeinnützigen Einrichtungen in unserer Region zu Gute kommen. Im letzten Jahr kamen so knapp 4.000 Euro zusammen!

Wir finden; eine tolle Alternative zu all den Schokoladengefüllten Standard-Adventskalender aus dem Supermarkt und ein tolles Geschenk für sich selbst, Mitarbeiter, Kunden, Mandaten oder Freunde.

Am 10.12.2017 veröffentlicht der Rotary Club Bernau erstmals- und danach täglich, die Gewinnnummern auf seiner Webseite www.rotary-bernau.de sowie hier bei Bernau LIVE auf der Homepage-Startseite.

Hier bekommt Ihr den Kalender:

Sammelbestellungen nimmt der Rotary Club Bernau entgegen unter bernau@rotary.de

Bernau

– Bios Consult Rosenkranz

– Buchhandlung Schatzinsel

– Bücherparadies Dahms & Seydel

– Cafe Mühle

– Design Werkstatt

– Deutschmann Haushaltswaren

– Eckert im Bahnhof und am Markt

– Herrenausstatter Scharnebeck

– Nahkauf Jutta Hellmund

– Nah und Gut Astrid Heinze

– Pelikan-Apotheke

– Presseshop Oelschlägel (Bahnhofspassage)

– Star Tankstelle Frank Treumann

– Total-Station Lutz Wolter

– Touristinformation

– Wasch- und Tankcenter Weise

Biesenthal

– Elektro-Ihlow

– Lobetaler Bio-Molkerei/Hofladen

– Lotto-Tabak-Presse

– Q1-Tankstelle

Grüntal

– Stefan Seemke Lebensmittelhandel

Panketal

– Kinderträume Spiel- und Schreibwaren

– LEOs Zeitschriften

– Tabakbörse

Rüdnitz

– Bürgerbibliothek

– Gaststätte zum Fröhlichen Gustav

Hintergrund: Diese Art der Weihnachtstombola für wohltätige Zwecke wird in vielen Städten Deutschlands angeboten. Es ist ja auch eine tolle Idee: der Käufer gibt 5,00 € für ein Los aus, dieser Betrag wird für soziale Zwecke verwendet und darüber hinaus besteht noch die Chance auf einen attraktiven Gewinn! Der Erlös kommt am Ende regionalen Projekten sozialer Einrichtungen zugute. Die Firmen, die das Projekt mit Spenden unterstützen, werden im Kalender erwähnt und zeigen auf diesem Weg ihr soziales Engagement in unserer Region.

Die erste Weihnachtstombola 2016 brachte einen Erlös von rund 4.000 €, der an den Verein Eltern helfen Eltern e.V., die Bernauer Tafel, die Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg und das Kinder- und Jugendhaus Yellow ausgezahlt wurden.