Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Wandlitz

Wandlitz (Barnim): Am heutigen Samstagnachmittag lud die bereits 1911 gegründete Freiwillige Feuerwehr Wandlitz, erstmals zu einem Tag der offenen Tür ein.

Auch wenn es Petrus es nicht ganz so gut mit dem Wetter meinte, so folgten zahlreiche Besucher der Einladung der Feuerwehr zum Tag der offenen Tür in die Wandlitzer Kirchstrasse 22.

Geboten wurde den Besuchern, neben Einblicke in die Technik, zahlreiche Vorführungen. So staunten gerade auch die kleinen Gäste nicht schlecht, als es mit dem Leiterwagen zur Höhenrettung ging oder mit einem Feuerwehr-Oldtimer zur Rundfahrt aufgerufen wurde. Auch wenn es von oben viel Wasser gab, so wurde anschaulich dargestellt, was passiert, wenn man z.B. brennendes Öl versucht mit Wasser zu löschen. (Bitte dies niemals versuchen)

Neben, Musik, Kaffee, Kuchen und Frischem vom Grill gab es zudem jede Menge Sicherheits- und Verkehrs-Tipps von der Kreisverkehrswacht Barnim oder reichlich Informationen zur Arbeit der BRH Rettungshundestaffel Barnim. Für Vergnügen sorgten u.a. viele Fotos mit- und in den Feuerwehrfahrzeugen, Kinderschminken, Ponyreiten oder eine Hüpfburg.

Nach einer kleinen Pause, soll am heutigen Abend dann noch zur großen Blaulichtparty getanzt und gefeiert werden. Wir wünschen noch viel Spaß!