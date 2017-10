Sonnenuntergang eine Stunde früher – dafür mit tollen Farben

Bernau (Barnim): Noch ziemlich ungewohnt versank die Sonne heute schon gegen 16.30 Uhr und der Weg von der Arbeit nach Hause lag bei den meisten vermutlich im Dunkeln.

Wir haben Winterzeit und das merkt man nicht nur an der früher untergehenden Sonne, sondern auch an den Temperaturen, die im Augenblick bei nur 5 Grad liegen. Bis etwa 1 Grad werden sie in der kommenden Nacht noch sinken, bevor es am morgigen Feiertag leider nicht mehr ganz so sonnig werden wird.

Wir sind dann mal weg für heute und wünschen Euch einen kuscheligen Feierabend. Morgen Vormittag gibt es von uns u.a. noch zahlreiche Tipps zu Halloween.