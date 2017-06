Sommeranfang und Sommersonnenwende, guten Morgen

Bernau (Barnim): Na das Wetter passt schon einmal zum Thema. Heute ist Sommeranfang und damit auch zeitgleich der längste Tag im Jahr. Macht was Schönes draus – ab morgen werden die Tage wieder kürzer.

Und sonst? Heute vor genau 69 Jahren wurde die D-Mark als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt und löste die Reichsmark als gesetzliche Währungseinheit ab.

Kurios: In den drei Westsektoren von Berlin erfolgte die Einführung der neuen Währung mit einer Verzögerung von drei Tagen am 24. Juni 1948 und löste die sowjetische Berlin-Blockade aus. Alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel wurde die „Westmark“ hier erst am 20. März 1949. Für Grenzgänger zwischen Ost- und West-Berlin wurde eine Lohnausgleichskasse eingerichtet.

Die D-Mark blieb auch im wiedervereinigten Deutschland das gesetzliche Zahlungsmittel. Nach Errichtung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion wurde die Deutsche Mark schließlich am 1. Januar 1999 als Buchgeld und am 1. Januar 2002 als Bargeld durch den Euro ersetzt.

Von 1948 bis 1964 trug auch die Mark der DDR offiziell die Bezeichnung „Deutsche Mark“, abgekürzt „DM“

Wer mehr wissen will: https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Mark (CC-by-sa-3.0)

Ansonsten wünschen wir Euch einen schönen Mittwoch!