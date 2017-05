Radfahrer in Bernau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bernau (Barnim): Am heutigen Nachmittag, gegen 14.25 Uhr, ereignete sich auf der Wandlitzer Chaussee im Ortsteil Waldfrieden ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein etwa 8o jähriger Radfahrer wollte, aus der Seitenstraße „Am Rehpfad“ in Bernau OT Waldfrieden kommend, die Straße überqueren um auf den Radweg zu gelangen. Hierbei übersah er vermutlich einen aus Richtung Wandlitz kommenden Peugeot, welcher leider nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte und den Mann frontal erfasste.

Der Radfahrer wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der PKW-Fahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Wandlitzer Chaussee musste für den Verkehr etwa 45 Minuten voll gesperrt werden.

Wir wünschen allen Beteiligten gute Besserung.