Polizei Barnim: Schokolade für mehrere hundert Euro gestohlen

Schönwalde – Diebinnen unterwegs

Am Mittwochnachmittag stahlen zwei Frauen in einem Verbrauchermarkt an der Hauptstraße Schokolade im Wert von ungefähr 250 Euro. Danach verließen die Frauen im augenscheinlichen Alter von 20 und 40 Jahren die Verkaufsfläche und stiegen vor dem Geschäft in einen PKW mit britischem Kennzeichen. Dieses Vorgehen wiederholte sich in Wandlitz im Berliner Weg. Hier stahlen die Frauen Schokolade und Zahnpflegeartikel im Wert von ca. 300 Euro.

Die Polizei nahm Anzeigen wegen Bandendiebstahls auf und suchte die Umgebung nach dem PKW und den vermeintlichen Diebinnen ab. Doch die Suche blieb noch erfolglos.

Blumberg – Audi Q5 aus Tiefgarage gestohlen

Aus einer Tiefgarage im Ahornring stahlen unbekannte Täter in der Nacht zum 22. Februar einen Audi Q5. Der Schaden liegt bei 10.000 Euro. Die Polizei leitete die Fahndung ein.

Basdorf – Fremde im Haus

In der Tannenstraße fanden Bewohner eines Hauses am Mittwoch, gegen 22 Uhr, die Räume durchsucht vor. Als sie ihr Zuhause um 17.30 Uhr verließen, war noch alles in Ordnung. Ob Gegenstände gestohlen wurden, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufgabe noch nicht klar. Der Sachschaden an einem Fenster liegt bei 200 Euro.

Finowfurt – VW Golf verschwunden

Der Fahrer eines VW Golf stellte seinen PKW am 22. Februar, gegen 5.30 Uhr, auf einem Parkplatz an der Auffahrt zur BAB11 ab. Als er gegen 17.30 Uhr zurückkam, war sein PKW verschwunden. Der Wert lag bei ca. 4.000 Euro. Die Polizei leitete die Fahndung ein.

Infos via Polizeidirektion Ost / Polizeiinspektion Barnim.