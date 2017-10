PKW in Biesenthal überschlagen – Wohnungsbrand in Ahrensfelde

Biesenthal (Ahrensfelde): Zwischen all den zahlreichen Einsätzen zum Sturmtief “Herwart”, wurden die Feuerwehren am Morgen zu einem Verkehrsunfall in Biesenthal und zu einem Wohnungsbrand in Ahrensfelde gerufen.

Biesenthal – Verkehrsunfall

Gegen 7 Uhr befuhr am heutigen Morgen eine Golf-Fahrerin die Puccinistrasse in Biesenthal. Nach ersten Erkenntnissen, versuchte sie in der kleinen und ruhigen Straße zwei parkende PKW´s zu überholen. Hierbei kollidierte sie mit einem auf der linken Straßenseite parkenden PKW, überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Dach liegen.

Die herbeigerufene Feuerwehr Biesenthal und der Rettungsdienst befreiten die verletzte Fahrerin aus dem Fahrzeug und richtete nach der Unfallaufnahme das Fahrzeug wieder auf.

Ahrensfelde – Wohnungsbrand

Aus bisher ungeklärter Ursache brannte es am 29.10.2017 gegen 08:00 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dorfstraße in Ahrensfelde. Der 59 jährige Mieter wurde stationär im Krankenhaus Berlin aufgenommen. Weitere Mieter wurden nicht geschädigt. Die Wohnung ist unbewohnbar. Die Bundesstraße B 158 mußte zeitweise voll gesperrt werden. Zum Gesamtschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Infos via Polizeidirektion Ost)

Allen Verletzten schnelle und gute Besserung.

Heute gab es leider keine so guten Nachrichten von uns. Morgen hingegen berichten wir von freudigeren Ereignissen. So waren wir u.a. beim Wandlitzer Herbstleuchten und heute Abend sind wir beim “Kulturherbst im Ofenhaus”. Hier präsentieren die Manfred Krug Band und zahlreiche Künstler „Eine Hommage an Manfred Krug“…

Euch noch einen schönen Sonntagabend und vielleicht einen morgigen freien Brückentag…