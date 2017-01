„Paul und Ich“ – Ein Bernauer Kinder- und Jugendbuch für ALLE

Eine Bernauer Stadtführung der besonderen Art

Bernau: Am gestrigen Nachmittag folgten wir der Einladung der Bernauer Stadtmarketing GmbH (BeSt), die zu einer ganz besonderen Buchvorstellung in die Galerie Bernau einlud.

Neben uns, füllten zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene den Raum der Galerie und erwarteten mit Spannung den Beginn der Veranstaltung. Denn bei dieser Buchvorstellung, ging es um „ihr“ Buch!

Hintergrund: „Im Jahr 2015 entstanden im Rahmen der von der Bernauer Stadtmarketing GmbH durchgeführten „Langen Dienstage der Kulturen“ Kinderzeichnungen zum Thema ferne Länder und Bräuche. Andrea Schröder vom Verlag Andrea Schröder – die in ihrer Reihe „Kinder malen für Kinder“ bereits mehrfach Kinderbücher von Grundschulkindern illustrieren ließ – begleitete die kleinen Künstler und stellte fest, dass diese Zeichnungen nicht in der Schublade verschwinden dürfen.

So wurde die Idee geboren, gemeinsam mit der BeSt, ein Kinderbuch herauszubringen, welches einen unmittelbaren Bernau-Bezug hat. Schon bald begannen Schüler einer siebten Klasse des Paulus-Praetorius-Gymnasiums, unter der Anleitung von Andrea Schröder weitere, passende Illustrationen anzufertigen und fehlende Geschichten zu schreiben.

Während dieser Zeit fanden viele geflüchtete Kinder in Bernau ein neues Zuhause und es war allen Mitwirkenden ein Anliegen, das auch sie Teil dieses Kinderbuches über Bernau werden und sich darin wiederfinden. So steuerten Kinder der Willkommensklasse am Rollberg weitere Zeichnungen bei und Passagen der Geschichte wurden in die arabische Sprache übersetzt.

Entstanden ist ein cooles Kinder- und Jugendbuch, mit einer Geschichte über Freundschaft und darüber, dass man nicht immer in die Ferne schweifen muss, um spannende Dinge zu sehen und zu erleben. Das Buch wurde ausschließlich von Kindern illustriert und soll ALLEN Kindern Bernau als Wohn- und Erlebnisort mit allen seinen Facetten schmackhaft machen.“

Mit großer Freude eröffnete Best-Geschäftsführerin Franziska Hausding den gestrigen späten Nachmittag und übergab das Wort an die sympathische Autorin und Verlegerin des Buches, Andrea Schröder. Diese ging kurz auf die Geschichte des Buches ein und bedankte sich, sichtlich gerührt, für die tolle Zusammenarbeit mit den Schülern des Paulus-Praetorius-Gymnasiums und der Willkommensklasse der Georg-Rollenhagen Grundschule.

Denn wie oben schon erwähnt, entstand das Buch durch die Kreativität der jungen Nachwuchsautoren und so stellten einige Schüler in kurzen Lesungen einen Teil der Geschichten vor. Spritzig geschrieben, führt das Buch auf einfache Art und Weise auf 170 Seiten durch die Bernauer Stadtgeschichte, unser Vereinsleben bis hin zu Veranstaltungstipps, vorbei an historischen Baudenkmälern, der Zeit des Mittelalters bis in unsere Gegenwart. 220 Bilder der heranwachsenden Künstler runden das Werk passend zu den Geschichten ab.

„Paul und Ich“ – Ein Bernauer Kinder- und Jugendbuch für ALLE Kinder – ist nicht nur ein Kinder- und Jugendbuch, sondern aus unserer Sicht auch ein Buch für Erwachsene, die sich für unsere Stadtgeschichte interessieren und dabei auf erfrischende „leichte Kost“ nicht verzichten möchten.

Ein rundum gelungenes Werk, in welches Ihr unbedingt mal rein schauen solltet!

Erhältlich ist das Buch „Paul und Ich“ – Ein Bernauer Kinder- und Jugendbuch für ALLE Kinder – für 9,50€ unter http://www.best-bernau.de/shop/shop-kategorie/publikationen oder unter: http://www.verlag-andreaschroeder.de/angebote/paul-und-ich-auf-entdeckungstour-durch-bernau/.