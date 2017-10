Na das war doch mal ein schöner herbstlicher Oktobersonntag

Bernau (Barnim): Mit über 10 Stunden Sonnenschein und angenehmen 20 Grad, zeigte sich der heutige Sonntag wohl von seiner schönsten Seite.

Nach Abzug von teils sehr dichtem Nebel in der Nacht, genossen viele das sonnige Wetter draußen in der Natur. So waren die Parks gut besucht, Café-Terrassen und Straßen proppe voll und zahlreiche Spaziergänger nutzten den Sonntag, nicht nur in Bernau, für einen ausgedehnten Spaziergang.

Anzeige

Noch einen Hauch besser geht´s morgen weiter. Nach einem nebeligen Morgen, steigen die Temperaturen auf bis zu 24 Grad und die Sonne wird gut 10,5 Stunden scheinen.

Wir wünschen Euch einen schönen Sonntagabend.