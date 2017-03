Na das ist ja mal ein Krötenwetter – guten Morgen, Bernau

Bernau: Leider sollte der Wetterbericht dieses Mal recht behalten. Der Frühling, der ja eigentlich so richtig noch keiner ist, legt ne Pause ein und für das kommende Wochenende wird es kühler, windig und regnerisch werden.

Ideales Wetter für unsere heimischen Erdkröten, die zur Zeit in Massen vom Winterquartier zum Laichgewässer wandern oder wie hier, an meiner Terrasse vorbei.

Erdkrötenbestände werden insbesondere durch die Zerschneidung ihrer Lebensräume mittels Straßen bedroht. Bei ihren alljährlichen Wanderungen, insbesondere vom Winterquartier zum Laichgewässer und später von dort zum Sommerlebensraum, erleiden sie überall in Mitteleuropa hohe Verluste durch den Kraftfahrzeugverkehr. Viele Amphibien, darunter auch Erdkröten, fallen in ungesicherte Kellerschächte und verhungern oder vertrocknen dort. Ein großes Problem sind auch die Gullys der öffentlichen Straßenentwässerung. Frösche, Kröten und Molche gelangen durch die Schlitze der Kanaldeckel in die Schächte und werden über das Abwassernetz verdriftet oder verenden im Schmutzfangkorb – spätestens dann, wenn der Unrat abgepumpt wird.

Zu den Kröten-Tunneln, die die Straßen unterqueren, leitet man die wandernden Amphibien mit Hilfe von ca. 50 cm hohen Leitwänden aus verschiedenen Materialien zu den Durchgängen hin, wo die Tiere gefahrlos zum nächsten Gewässer gelangen können. (Quelle Wikipedia)

Und sonst? Die Straßen-Reparaturarbeiten an der Kreuzung zur Jahnstraße wurden heute Morgen um 6 Uhr abgeschlossen.

Auf Grund der Sperrung an der Autobahnauf- und Abfahrt Bernau-Süd / Schwanebecker Chaussee, staut es sich in diesem Bereich momentan, so dass Ihr mindestens 10 Minuten länger einplanen solltet.

Bis später und Euch einen schönen Freitag!