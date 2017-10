Moin! Freitag, der 13. und Happy Birthday, Ampelmännchen

Bernau (Barnim): Wer nicht selbst daran gedacht hat, den wollen wir nunmehr jetzt daran erinnern, dass heute Freitag, der 13. ist. Ihr seid doch nicht etwa Paraskevedekatriaphobisch?

Im Volksmund gilt Freitag der 13. als Unglückstag. Tatsächlich aber finden statistischen Recherchen zufolge, nicht mehr oder weniger Unglücke statt als an anderen Tagen. Vielmehr stammt der Aberglaube, Freitag der 13. sei ein Unglückstag, aus der christlichen Tradition.

Bei manchen Menschen geht die Angst vor Freitag dem 13. soweit, dass sie sämtliche Termine absagen und das Bett an diesem Tag nicht verlassen. Die Symptomatik nennt sich in der Fachsprache Paraskevedekatriaphobie…

Ampelmännchen

Das Berliner Ampelmännchen feuert heute seinen 56. Geburtstag. Nach der Gestaltung durch Karl Peglau im Jahr 1961 wurden die Ost-Ampelmännchen nach jahrelangen verschiedenen fachlichen, wissenschaftlichen und staatlichen Prüfungen 1969 in Ost-Berlin an der Kreuzung Unter den Linden/Friedrichstraße eingeführt. Im Jahr 1970 wurden sie als offizielle Fußgängersignale in den Lichtsignalstandard der DDR aufgenommen.

Nach der Wiedervereinigung 1990 wurden die Ost-Ampelmännchen im Gebiet der ehemaligen DDR zunächst sukzessive gegen das westdeutsche Ampelmännchen ausgetauscht. Innerhalb der Bevölkerung kam es daraufhin zu Protesten… (…) In Berlin werden seit Januar 2005 auch in den Westbezirken Ost-Ampelmännchen an Lichtzeichenanlagen eingesetzt.

Dem Ostampelmännchen kommt eine besondere Eigenschaft zu, da es nach der Deutschen Wiedervereinigung zum Sinnbild der Ostalgie geworden ist. Der Erfinder starb 2009. Quelle: Wikipedia CC-by-sa-3.0

Verkehr & Wetter

Ansonsten wollen wir Euch noch ein bisschen Wetter und Verkehr mit auf dem Weg geben. Auf der A10 am Dreieck Barnim in Richtung Pankow brennt ein PKW – Feuerwehr vor Ort (07.20 Uhr)

Bevor es am Wochenende viel Sonne und Temperaturen von bis zu 20 Grad geben wird, bleibt es heute trocken bei bis zu 16 Grad.

In diesem Sinne, habt einen schönen Freitag…