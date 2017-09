Mehr als 400 ABC-Schützen in Bernau bei Berlin

Bernau (Barnim): Bereits am vorletzten Wochenende berichteten wir über die Einschulungen in Bernau und Drumherum.

Nachdem nun die erste Schul-Woche geschafft ist, nahm sich die Stadt Zeit, genau nachzuzählen. Laut einer heutigen Mitteilung aus dem Rathaus, gibt es demnach 429 Erstklässler in den Schulen unserer Stadt.

Mit Beginn des neuen Schuljahres begann für 429 Mädchen und Jungen in Bernau ein neuer Lebensabschnitt: Sie sind jetzt Schulkinder. Zehn Jahre zuvor wurden gerade einmal 277 Kinder eingeschult.

365 Erstklässlerinnen und Erstklässler besuchen eine städtische Grundschule, 64 lernen an einer Schule in freier oder kreislicher Trägerschaft. Dabei wohnen nicht alle Kinder in Bernau, einige kommen aus den Nachbargemeinden.

„Die während der Ferien in den Schulen durchgeführten Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen waren pünktlich beendet. Einem reibungslosen Start ins neue Schuljahr stand also nichts im Wege“, freut sich die Leiterin des städtischen Amtes für Schulangelegenheiten Marina Timmermann.

Zahl der Einschulungen an den einzelnen Schulen in Bernau:

Grundschule am Blumenhag: 92

Georg-Rollenhagen-Grundschule: 52

Grundschulteil der Oberschule am Rollberg: 75

Grundschule an der Hasenheide: 73

Grundschule Schönow: 73

Johanna-Schule: 8

Schule im Nibelungenviertel: 7

Evangelische Grundschule: 24

Montessorischule Niederbarnim: 25

Infos via Pressestelle Bernau / Cornelia Fülling.