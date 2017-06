LOK Bernau: Kapitän Jonas Böhm bleibt weiteres Jahr an Bord

Bernau (Barnim): Die Kaderplanungen beim SSV Lok Bernau für die kommende Saison in der 2. Basketball-Bundesliga ProB laufen auf Hochtouren. Mit Mannschaftskapitän Jonas Böhm steht die erste Entscheidung und Verlängerung bei den Bernauern fest. Der 29-jährige Berliner geht im September für die Lok in seine fünfte Spielzeit.

Jonas Böhm wird auch in der neuen Saison wieder für den SSV Lok Bernau auf dem Spielfeld stehen. Der angehende Lehrer geht in seine mittlerweile fünfte Saison für die Hussitenstädter. In der abgelaufenen Spielzeit stand der 29-jährige Center knapp 22 Minuten auf dem Parkett und kam auf durchschnittlich 6.7 Punkte, bei einer sehr guten Wurfquote von 58 Prozent aus dem Feld. Außerdem sammelte er 4.3 Rebounds im Durchschnitt. Böhm gehörte in seiner Premierensaison in der 2. Basketball-Bundesliga ProB zur Führungsriege im jungen Lok-Kader. Die Freunde bei den Verantwortlichen über die Vertragsverlängerung mit Jonas Böhm für ein weiteres Jahr war entsprechend groß.

Seine erfolgreiche Tätigkeit als Jugendtrainer der u14m muss Böhm allerdings aus beruflichen Gründen aufgeben. Sein Nachwuchsteam, die Eltern und der gesamte Verein danken ihm für die geleistete Arbeit und hoffen auf ein Wiedersehen auf der Trainerbank in einigen Jahren.

Headcoach René Schilling: „Ich bin glücklich, dass uns Jonas trotz seines im September beginnenden Referendariats eine weitere Saison im Team erhalten bleibt. Auf dem Feld spielt er diszipliniert, punktet hochprozentig und gibt uns viel Stabilität in der Defensive. Abseits des Feldes ist er ein hervorragendes Beispiel für die jüngeren Spieler, wie man Studium und Basketball unter einen Hut bekommen kann. Darüber hinaus bringt er genau die Arbeitseinstellung und den Willen in jedes Training und Spiel mit, die wir brauchen, um auch im bekanntlich schwierigen zweiten Jahr in der ProB zu bestehen.“

Jonas Böhm: „Ich freue mich riesig, ein weiteres Jahr in Bernau zu spielen. Die vergangene Saison hat viel Spaß gemacht und hoffentlich auch bei den Fans Lust auf mehr hervorgerufen. An den Ergebnissen der letzten Spielzeit sollten wir uns messen lassen. Es muss unser Ziel sein, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen, um uns frühzeitig einen Playoff-Platz zu sichern. Hoffentlich können wir dann mit der Unterstützung der Fans die Playoffs erfolgreicher gestalten.“

Info und Foto via Ricardo Steinicke