Junge Frau verliert bei Verkehrsunfall in Bernau ihr Leben

Bernau (Barnim): Gegen 4 Uhr kam es am heutigen Morgen auf der Albertshofer Chaussee in Bernau (wieder) zu einem tragischen Verkehrsunfall.

Aus bisher noch nicht bekannten Gründen, kam eine 35-jährige Frau in Fahrtrichtung Bernau mit ihrem Fiat Kleintransporter von der Straße ab, touchierte einen Baum und kam in Graben zum stehen. Hierbei verletzte sich die nicht angeschnallte Fahrerin so sehr, dass sie noch im Fahrzeug ihren schweren Unfallverletzungen erlag.

Anwesende Ersthelfer, der Rettungsdienst und die Feuerwehr Bernau, Löschzug Stadt mit 12 Kameraden, konnten, trotz aller Bemühungen, leider nichts mehr tun.

Zur Unfallaufnahme und zur Bergung des Fahrzeuges blieb die Albertshofer Chaussee für etwa 2 Stunden komplett gesperrt.

Wir wünschen den Hinterbliebenen viel Kraft.

Immer wieder kommt es auf der Albertshofer Chaussee zu schweren Unfällen, teils mit Todesfolge. Bitte fahrt vorsichtig und haltet Euch an die Geschwindigkeit!