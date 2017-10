Jetzt abstimmen und für den Naturpark Barnim Fördergelder sichern

Bernau (Barnim): Alle Naturliebhaber haben noch bis zum 30. November die Chance, den Naturpark Barnim in einem Online-Voting der Mineralwassermarke ViO zu unterstützen.

Jede Stimme ist für den Naturpark Barnim wichtig: Mit seinem Projekt “Waldweide am Stadtrand” ist er als eines von 16 Projekten für eine finanzielle Förderung nominiert. Die zehn Projekte mit den meisten Stimmen fördert ViO mit einer Gesamtsumme von 150.000 Euro. Informationen über das Online-Voting gibt es unter www.vio.de/de/nachhaltigkeit/.

Anzeige

Naturpark Barnim

Wilde Pferde auf taufrischen Weiden: Das gibt es nicht nur im Märchen, sondern auch im Naturpark Barnim, 20 Kilometer nördlich von Berlin. Um die Idylle auch in Zukunft zu erhalten, sind hier Pferde und Rinder als tierische Landschaftsgärtner im Einsatz. Das Projekt „Waldweide am Stadtrand“ will mit ihnen auch in Zukunft den Schutz und die Entwicklung einer selten gewordenen Landschaft sicherstellen. Auch ViO liegt der Schutz solcher Ökosysteme am Herzen, denn die Getränkemarke verwendet Früchte aus heimischem Anbau für ihre Schorlen. ViO ist überzeugt: Der Naturpark und die Berliner Forsten verdienen volle Unterstützung.

Von der Havelniederung über die Sandtalterrassen des Eberswalder Urstromtals bis zu den Erlenbrüchen im Briesetal: Rund 750 Quadratkilometer umfasst der Naturpark Barnim, die einzige gemeinsame Nationale Naturlandschaft der Länder Brandenburg und Berlin. Viele seltene Tiere und Pflanzen wie die Rotbauchunke oder die Gelbe Teichrose leben an und in den Gewässern und Bächen, die sich durch den Naturpark schlängeln. Reste slawischer und deutscher Burgen sowie der Finowkanal, einer der ältesten Kanäle Deutschlands, erinnern an die Barnimer Geschichte, eindrucksvolle Feld- und Ziegelsteinbauten an alte Handwerkskunst. Beliebte Ausflugsziele sind unter anderem der Forstbotanische Garten Eberswalde und die Kalktuffterrassen am Tegeler Fließ – mit Feuchtwiesen voller Orchideen.

Das Naturschutzprojekt in Barnim: “Waldweide am Stadtrand”

Das Projekt “Waldweide am Stadtrand” will mit den Wildpferden und -rindern im Naturpark Barnim einen seltenen Naturtyp schützen: die halboffene Waldlandschaft. Wer im Naturpark Barnim zu Fuß unterwegs ist, macht unmittelbar Bekanntschaft mit den frei umherlaufenden Paarhufern. Auf einer Fläche von ca. 800 Hektar leben rund 20 Pferde und etwa 100 Rinder – sie sind sozusagen die Landschaftsgärtner des Naturparks, fressen nachwachsende Gehölze oder treten sie nieder. Wer die heimische Tier- und Pflanzenwelt noch nicht kennt, kann sie noch im Herbst mit einer Fahrradtour durch den Naturpark erkunden.

Die Fahrradtour gibt es bei komoot unter https://www.komoot.de/tour/22790302.

Die Initiative: ViO setzt sich für Deutschlands Natur ein

Mit dieser Initiative setzt sich die Getränkemarke ViO für den Erhalt heimischer Natur ein. Denn nicht nur das natürliche ViO Mineralwasser, das auch in den ViO BiO LiMOs und ViO Schorlen enthalten ist, kommt aus Deutschland. Auch die Früchte für die ViO Schorlen in den Geschmacksrichtungen Apfel, Rhabarber und Schwarze Johannisbeere stammen aus heimischen Anbaugebieten.

Über Coca-Cola

Die The Coca-Cola Company mit Sitz in Atlanta (USA) ist mit einem Portfolio von mehr als 500 Marken der weltgrößte Anbieter von alkoholfreien Getränken. Weltweit sind wir Anbieter Nummer 1 bei Erfrischungsgetränken mit und ohne Kohlensäure. Zu unserem Sortiment zählen auch Wässer, Sportgetränke, Energydrinks, Tees sowie Heißgetränke. Täglich werden in mehr als 200 Ländern mehr als 1,9 Milliarden Mal Produkte unseres Hauses getrunken. Weltweit arbeiten mehr als 700.000 Mitarbeiter für Coca-Cola.

Wir produzieren immer lokal, in Deutschland seit 1929. Coca-Cola beschäftigt hierzulande rund 9.000 Mitarbeiter. Unser Portfolio umfasst mehr als 80 Produkte aus allen Segmenten alkoholfreier Getränke.

Coca-Cola verfolgt eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie und berichtet regelmäßig über die Fortschritte. Im Jahre 2015 zeichnete die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. (Bundesverband) Coca-Cola Deutschland als im Bereich Nachhaltigkeit sehr stark engagierten Hersteller mit einer Goldmedaille aus. Weitere Informationen auf: www.coca-cola-deutschland.de.

Jetzt Mitmachen und für den Naturpark Barnim abstimmen.