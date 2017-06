Inselleuchten Marienwerder 2017 – Lasst Euch verzaubern!

Marienwerder (Bernau): Vom 30. Juni bis 02. Juli 2017 lädt Gastgeber Axel Prahl zum zauberhaften Festival Inselleuchten Marienwerder 2017 ein.

Auch in diesem Jahr haben es die Veranstalter geschafft, zahlreiche grandiose Künstler für das Festival an der Leesenbrücker Schleuse zu gewinnen.

Wie auch in den Vorjahren verwandelt sich die kleine Insel in eine magischer Zauberwelt, in der liebliche Elfen im Kerzenschein am Ufer tanzen, Riesenschaukeln zu einem Flug in den Sternenhimmel einladen und Boote dazu einladen, die Seele weit ab von jeder Hektik, baumeln zu lassen. Wer einmal das Inselleuchten Festival in Marienwerder besucht hat, der bleibt für immer verzaubert.

Für magische Momente auf der Bühne sorgen in diesem Jahr:

Freitag, den 30. Juni 2017 – Les Brünettes – Faada Freddy – Bukahara

Samstag, den 01. Juli 2017 – Yellow Bird – Ulrich Tukur & Band – Playfellow

Sonntag, den 02. Juli 2017 – Frollein Smilla – Element of Crime

Alle Infos und Tickets findet ihr unter: www.inselleuchten.de

Ihr könnt es nicht mehr abwarten? Dann lasst Euch in einem Rückblick vom letzten Jahr verzaubern.

Wir wünschen Euch schon jetzt wundervolle Abende beim Inselleuchten Marienwerder 2017!