Guten Morgen und willkommen in der neuen Woche

Bernau (Barnim): Wir hoffen, Ihr hattet ein schönes und erholsames Wochenende und wünschen Euch einen stressfreien Wochenstart bei bis zu 22 Grad und viel Sonne.

Wir blicken heute noch ein wenig zurück und berichten u.a. vom Tag der Helfer in Biesenthal und vom Erntedankfest in Grüntal.

Und sonst: Ungarn öffnet heute vor genau 28 Jahren den Eisernen Vorhang, um Menschen aus der DDR die Möglichkeit zur Ausreise in den Westen zu geben…

Am 11. September 2001 sterben mehr als 3.000 Menschen bei den Terroranschlägen in den USA. Hier wurden vier Passagierflugzeuge auf Inlandsflügen entführt und davon zwei von den Tätern in das World Trade Center und eines ins Pentagon gelenkt. Das vierte Flugzeug stürzt bei Shanksville in einem Feld ab.

Verkehr: Bitte beachtet, dass es ab heute zu etwa einwöchigen Fahrbahnunterhaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet von Bernau kommen wird.

L 304 zwischen Bernau Waldfrieden und Kreisel B 273

Der Landesbetrieb Straßenwesen führt an der L 304 im oben genannten Bereich eine Oberflächenbehandlung durch.

Zu diesem Zweck wird der Abschnitt ab Lanker Straße/Fritz Heckert Straße in Richtung Wandlitz bis zum Kreisverkehr B 273 halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird dabei durch eine Ampelanlage an der Baustelle vorbeigeführt. Es kann in diesem Zeitraum zu größerem Rückstau kommen. Es empfiehlt sich, wenn möglich, über die BAB A 11 Anschluss Wandlitz in Richtung Wandlitz und zurück zu fahren. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen kann nicht gearbeitet werden und die Sperrung wird für diese Zeit aufgehoben.

L 31 Ladeburger Chaussee – Sachtelebenstraße/ Schlehenstraße

An der L 31, Knoten Ladeburger Chaussee/Sachtelebenstraße wird nach Instandsetzung der Fahrbahnentwässerung die schadhafte Asphaltdecke ausgefräst und erneuert. Dazu muss die Sachtelebenstraße und Schlehenstraße zur Ladeburger Chaussee gesperrt werden.

An den betroffenen Bushaltestellen werden durch die BBG Hinweise auf die kurzzeitige Haltestellenverlegung angebracht.