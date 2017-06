Guten Morgen und Euch einen stressfreien Dienstag

Bernau (Barnim): Mit einem Mix aus Sonne, Wind, Wolken und Temperaturen von bis zu 20 Grad legt der “Sommer” eine kleine Pause ein. Wir hoffen, Ihr seid gut in den Tag gekommen.

Und sonst? Heute vor genau 27 Jahren begann in der Bernauer Straße (Berlin), die nach unserem Bernau benannt wurde, der offizielle Abriss der Berliner Mauer. Wo heute eine Gedenkstätte und Teile der Mauer an die Teilung Deutschlands erinnern, flüchteten damals zahlreiche Menschen nach West Berlin. Bekannt wurde die etwa 1,6 km lange Straße auch durch zahlreiche Fluchtaktionen aus den Fenstern von Häusern im Ostteil Berlins. Hier standen zwar die Gebäude im Osten, der Gehweg davor jedoch im Westteil Berlins.

Später wurden die Häuser dann geräumt, zur Westseite hin einfach zugemauert und die Mauer errichtet.

Verkehr (Panketal): Noch bis zum 17.06.2017 werden in der Rigistraße am Knoten Vierwaldstätter Straße sowie in der Schwanebecker Straße Höhe Mühlenstraße/Brixener Straße Straßensanierungsarbeiten durchgeführt. Deshalb kommt es zur Vollsperrung beider Straßen in diesem Abschnitt.

In der Schwanebecker Straße ist der Busverkehr der Linie 901 betroffen, da die Haltestelle “Bozener Straße” nicht angefahren werden kann. Fahrgäste nutzen bitte die Haltestelle “Schwanebecker Straße” (Schwanebecker Straße Ecke Hochstraße).

Bis später und Euch einen schönen Dienstag.