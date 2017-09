Guten Morgen und Euch einen sonnigen Sonntag

Bernau (Barnim): Wir hoffen, Ihr hattet einen entspannten Start in den heutigen Sonntag. Mit einem Mix aus Sonne und Wolken erwarten wir heute bis zu 20 Grad.

Wir blicken im Laufe des Tages noch einmal auf den gestrigen Samstag zurück. So waren wir gestern Abend u.a. bei Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke, der mit schaurigen und wissenschaftlichen Geschichten aus der Kriminologie und Täterfindung, das Publikum in der Stadthalle am Steintor begeisterte.

Und sonst? Auf dem Marktplatz Werneuchen beginnt um 10 Uhr die Pilgertour mit einem Segen der Pfarrerin Elke Unterdörfel. Auf den Spuren der Jakobspilger geht es zuerst nach Löhme. „Dort gibt es eine Streuobstwiese mit alten Obstsorten, die durch weitere Obstbäume vergrößert werden soll. Getreu dem Spruch Luthers wird an diesem Tag symbolisch ein Apfelbäumchen gepflanzt und Wissenswertes über Streuobstwiesen erzählt“, so Josephine Holz von der Bernauer Tourist-Information. Nächste Stationen sind die Pilgerherberge „San Lobell“, wo ein kleiner Imbiss geplant ist und die Dorfkirche… (Info)

In Berlin läuft in diesen Tagen die IFA – Mit 1.805 Ausstellern und einer vermieteten Fläche von 159.000 Quadratmetern baut die IFA ihre führende Position aus und präsentiert 2017 mehr Innovationen denn je. Nirgendwo auf der Welt werden so viele neue Produkte für das digitale Leben an einem Ort zusammengeführt wie auf der IFA. Neben neuester Technik gibt es jede Menge Veranstaltungen und Konzerte. Nachdem gestern die “Fritz DeutschPoeten” am Start waren, sorgen heute Silbermond und Matthias Schweighöfer für einen tollen Konzert-Abend im Sommergarten. Mehr in unserem Kalender oder hier.

Bis später und Euch einen schönen Sonntag.