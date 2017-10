Bernau – Barnim: Guten Morgen im Nebel des heutigen Mittwochs

Bernau (Barnim): Mit dichtem Nebel und Sichtweiten von teils unter 50 Meter, starten wir in den heutigen Mittwoch. Auch wenn es im Moment noch nicht so aussieht, so erwarten wir ab Mittag Sonne und bis zu 20 Grad.

Verkehr: Es rollt. Bis auf die momentan üblichen Stellen in Richtung Dreieck Barnim / Schwanebeck, gibt es keine größeren Behinderungen.

Und sonst? Wir waren gestern bei der Einwohnerversammlung zum Verkehrskonzept im Blumenhag und werden nachher kurz berichten.

Zudem hat es heute Nacht in Bernau gebrannt. Auch hierzu später mehr…

Euch einen schönen Mittwoch und kommt gut zur Arbeit. Fahrt (mit Licht) vorsichtig!

