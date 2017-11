Guten Morgen am vielleicht schönsten Tag im November

Bernau (Barnim): Also wer die Möglichkeit hat, der sollte versuchen, den heutigen Tag ein wenig draußen zu genießen. Denn mit viel Sonne und bis zu 16 Grad erwarten wir am heutigen Donnerstag den wohl schönsten Tag in diesem Monat.

Verkehr: Gefühlt ist der Verkehr heute ein klein wenig entspannter als gestern Morgen. Zumindest auf der B2 in Richtung Berlin, kam ich gerade ohne Stau durch. Die Dorfstraße in Schwanebeck, bzw. die L200 in Richtung Neu Lindenberg ist auch wieder frei. Hier war gestern ab Mittag alles wegen ausgelaufenem Diesel gesperrt. Etwas mehr Zeit solltet Ihr auf am Dreieck Pankow / Pankow Bucher Straße einplanen. (A114)

Lese- und Veranstaltungstage in Bernau ‘Wunder, Legenden, Mythen’

Filmpalast (Bahnhofspassage), Börnicker Chaussee 1, 16321 Bernau: „Die unendliche Geschichte“

Der aufwändig gestaltete Filmklassiker nach dem Roman von Michael Ende entführt in das zauberhafte Phantásien, das vom Untergang bedroht wird. Für Hauptfigur Bastian verschwimmen Realität und Vorstellung beim Lesen eines zauberhaften Buches immer mehr. Er gerät tiefer und tiefer in den Strudel der märchenhaften Geschichte, bis er erkennt, dass nur er Phantásien retten kann, indem er endlich aktiv wird. Eintritt: 5,50 €; Tel.: (0 33 38) 70 54 54 – Beginn ist um 18 Uhr