Goldener Löwe in Wandlitz: Große Bühne für kleine Künstler

Wandlitz macht Kunst im „Goldenen Löwen“

Wandlitz: Bereits zum dritten Mal lud die Kulturbühne “Goldene Löwe” am vergangenen Sonntag zur Ausstellung “Wandlitz macht Kunst” in die Breitscheidstraße ein.

Die ganze Kulturbühne wurde wieder zur Galerie und an den Wänden, auf Staffeleien und an zusätzlich aufgestellten Gitterwänden präsentierte sich Kunst „Made in Wandlitz“. Und dass Wandlitz viele Künstler beheimatet, zeigte sich an der großen Vielfalt.

Das Prinzip dieser Ausstellungsreihe ist dabei denkbar einfach: Alle großen und kleinen Laienkünstler, die etwas künstlerisches geschaffen hat, durften es hier einem großen Publikum präsentieren. Die Stilrichtung spielte dabei keine Rolle: ob gemalt, als Foto, Karikatur, Lithografie oder Graffiti – alles war möglich.

So präsentierten sich nicht nur Kunst-Profis wie Ruth Fabig aus Schönwalde oder Manfred Zemsch aus Stolzenhagen, sondern auch die Grund- und weiterführenden Schulen der Gemeinde mit vielen Kunstwerken von Kindern und Jugendlichen, die im Kunstunterricht entstanden sind.

Besucher der Ausstellung hatten am Sonntag die Möglichkeit, ihr persönliches Lieblingsbild zu bepunkten. Die besten Bilder werden dann in ein paar Wochen in einer „Best of-Ausstellung“ im Wandlitzer Rathaus gezeigt. Zudem gab die Berliner Künstlerin und Kunsttherapeutin Ilka Hegewald praktische Tipps und Anregungen für Kunstinteressierte und Nachwuchskünstler.

Eine Abitur-Klasse des Wandlitzer Gymnasiums bot im Foyer des Goldenen Löwen bei Kaffee und Kuchen die Möglichkeit zum gemütlichen Schwatz über Kunst und mehr.