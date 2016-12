Gedenkkonzert am Brandenburger Tor – Täter Anis Amri erschossen

Berlin: Mit einem großen Gedenkkonzert am Berliner Brandenburger Tor soll am heutigen Nachmittag und Abend ein Zeichen gegen Gewalt und Hass gesetzt werden. Unter dem Motto „Together Berlin“ soll so den Opfern des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gedacht werden, bei dem am Montagabend 12 Menschen starben.

Mit Musik, die Menschen verbinden soll, möchten Musiker wie Max Giesinger, Sebatian Hämer, Elen, Graham Candy oder The Dark Tenor an diesem symbolträchtigen Ort im Herzen Berlins feiern und den Zusammenhalt in aller Welt sichtbar machen. Das Konzert findet von 14-20 Uhr statt.

Während bei vielen der Schock noch tief sitzt und man mit weiteren Veranstaltungen den Opfern gedenkt, soll der mutmaßliche Attentäter Anis Amri in Mailand von Polizisten bei einer Personenkontrolle erschossen worden sein. Dies bestätigte der italienische Innenminister und schloss Zweifel an dessen Identität aus.