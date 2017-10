Euch einen entspannten Brückentag in Bernau und Drumherum

Bernau (Barnim): Eigentlich wollten wir den heutigen Montag mit einem tollen Sonnenaufgang beginnen.

Auch wenn die Sonne nunmehr verschwunden ist und andere Nachrichten Vorrang hatten, so zeigte sich der heutige Montag gegen halb 7, herbstlich schön. Wir hoffen, Ihr hattet einen ruhigen Tagesstart und gehört zu den Glücklichen, die heute Frei haben.

Auch wenn es momentan noch etwas ruhig in unserem Städtchen ist, so gibt es heute Abend um so mehr in Bernau zu feiern.

Bernau leuchtet – Lokaltour

Wie in jedem Jahr, findet heute die Bernauer Lokaltour statt. Ab 18 Uhr öffnen die Gastronomen der Bernauer Innenstadt ihre Türen bis tief in die Nacht. Auf das Publikum aus Bernau und Umgebung wartet, an verschiedenen Standorten, nicht nur ein buntes Programm mit Live-Musik und exotischen Klängen und Tanz auf dem Platz am Steintor, sondern auch ein kleines Lichtfestival.

Beim Lichtfestival BERNAU LEUCHTET werden besonders markante Gebäude angestrahlt. Kunstvolle Illuminationen an der Sankt-Marien-Kirche, am Steintor, am Wasserturm, am Gaskessel, am Pulverturm, in der Bürgermeisterstraße, am Marktplatz und im Goethepark sorgen für magische Momente. Eine bemerkenswerte Installation erwartet die Besucher am Rathaus. Mit Hilfe einer Steuerkonsole können sie die Farben der Fenster und Lichtsäulen intuitiv und kinderleicht verändern.

Zudem besteht von 18-20 Uhr die einmalige Möglichkeit, die alten Tresorräume der ehemaligen Deutschen Bank/Staatsbank der DDR in der Bürgermeister- Ecke Grünstraße zu bestaunen. Kurz bevor das alte Verwaltungsgebäude abgerissen wird und dem neuen Rathaus Platz macht geht es wohl letztmalig in den tiefen Keller in welchem noch immer ein großer Tresor fest verankert ist.

Fest zum Tag der Deutschen Einheit

Wer den heutigen Montag nicht in Bernau feiern möchte, was natürlich nicht zu empfehlen ist, der sollte am Brandenburger Tor in Berlin vorbeischauen.

Mit einem großen Fest wird hier der Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Am Abend stehen dann zahlreiche Künstler auf der großen Bühne. So etwa: Mark Forster, Amanda, Glasperlenspiel, Die Lochis, Wincent Weiss oder Mike Singer.

Der morgige Dienstag steht dann ganz im Zeichen der Familie. Neben dem Musikprogramm, sorgen auch in diesem Jahr zahlreiche Fahrgeschäfte, Biergärten und unterschiedlichste Gastronomiestände für Zeitvertreib und das leibliche Wohl der großen und kleinen Besucher. Von Büchsenwerfen bis Riesenradfahren ist für jeden Geschmack etwas dabei. Zudem werden Sister Soul & The Blaxperts, New Soul Generation, Coffey, Steph und Likus ihre Auftritte haben. (Infos)

Oktoberfest Schönwalde

Von Samstag bis zum Tag der deutschen Einheit, dem 03. Oktober 2017 (Dienstag) wird auf dem Gelände des „Bambus Dreams“ (Hauptstr. 63c, 16348 Wandlitz OT Schönwalde / ggü Lidl) der Oktober eingeläutet.

Mit einem großen Fest soll 4 Tage gefeiert werden. Das Programm ist abwechslungsreich und für wirklich jeden ist etwas dabei. Jeden Tag startet um 12.00 Uhr der Rummel mit verschiedensten Fahrgeschäften und Buden. Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene sind Attraktionen dabei.

Der Eintritt zum Rummel ist frei.

Heute auf dem Programm: “Wir feiern ein echtes Originales Oktoberfest mitten in Schönwalde.” Dazu kommt das „Tschirgant Duo“ extra aus Österreich angereist. Sie sorgen ohne Pause für die passende Stimmung. Es wird gesungen, gefeiert und geschunkelt. Für das bayrische – leibliche Wohl ist gesorgt. Es wird original bayrisches Essen geben. (Beginn: 20 Uhr)

Tickets für diesen Abend gibt es 2 Varianten:

1. Variante – Die erste mit bayrischem Essen für 25,00 EUR

2. Variante – ohne Essen für 15,00 EUR (im VVK). Die Plätze sind begrenzt.

Tickets bekommt Ihr an der Abendkasse oder in der Tourist-Info Wandlitz (im Bahnhof)