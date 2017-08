Erste S-Bahn fuhr soeben über die neue Brücke und nach Bernau

Bernau (Barnim): Die S-Bahn hat Wort gehalten und vor wenigen Minuten fuhr die erste S-Bahn in Schrittgeschwindigkeit über die neue Behelfsbrücke an der Zepernicker Chaussee und in den Bahnhof Bernau ein. Der S2 SEV ist damit (fast pünktlich) beendet.

Innerhalb von nur wenigen Tagen haben unzählige Firmen und Bauarbeiter die alte Brücke entfernt und eine neue Behelfsbrücke errichtet. Hierzu musste der S-Bahn Verkehr gut 4 Tage durch einen Schienenersatzverkehr ersetzt werden.

Hierfür wurde ein Stahlträger mit einer Länge von etwa 24 Meter und einem Gewicht von gut 58 Tonnen verbaut. Nachdem die Baugrund – Vorbereitungen abgeschlossen waren, wurden diese mit riesigen Kränen in die richtige Position gebracht. Auf den Trägern wurden dann die Schienen verlegt. Noch bis vor wenigen Minuten hatten die Arbeiter daran gewerkelt.

Die Behelfsbrücke bleibt nun etwa ein Jahr bestehen. Derweil werden die alten Brückenteile samt Betonpfeiler rückgebaut, bzw. entfernt. Im Anschluss werden neue Fundamente für die zukünftige Brücke gefertigt. Auf diese wird dann im kommenden Jahr eine komplett neue vorgefertigte Brücke gesetzt.

Die Zepernicker Chaussee bleibt, wie angekündigt, für etwa ein Jahr für den Verkehr gesperrt.

Die Gleise für den Regionalverkehr werden dieser Tage verlegt. Die Arbeiten hierfür sollen bis Samstagnacht, 26. 08. 2017 um 3 Uhr, abgeschlossen sein.

So alles klappt, sollen dann auch die Regionalbahnen den Verkehr wieder aufnehmen. Bis dahin gilt hier weiterhin der SEV. Detailinformationen der Bahn findet Ihr hier und hier.

