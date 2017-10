Endlich Wochenende – Veranstaltungen – Verkehr – Wetter

Bernau (Barnim): Also wenn ich das da draußen so sehe, wäre ich am liebsten liegen geblieben.

Aber; irgendwer muss ja hier etwas schreiben. Insofern bin ich dann mal wie ein junges Reh und mit einem Flic Flac aus dem Bett gesprungen um Euch voll motiviert u.a. einige Veranstaltungen näher zu bringen.

Vorab: So wie es jetzt da draußen aussieht, wird es den ganzen Tag aussehen. Hinzu kommt allerdings noch Regen und zum Abend, bzw. in der Nacht, werden schwere Sturmböen erwartet. Zumindest warnt der Deutsche Wetterdienst mit einer Unwetterwarnung davor. Also; Vorsicht!

Verkehr: Die Bahn baut am Karower Kreuz. Bis zum 30. Oktober 2017, 01.30 Uhr besteht ein durchgängiger Schienenersatzverkehr zwischen den S-Bahnhöfen Buch und Bernau.

Veranstaltungen: Wie jeden Samstag, wollen wir Euch zum Wochenende einige Veranstaltungen mit auf dem Weg geben. Hier in Kurzform; alle Details findet Ihr in unserem Kalender, bei Facebook oder in unserer Handy App Bernau LIVE to GO!

Wir hoffen, für Euch ist etwas dabei und wünschen ein schönes und erholsames Wochenende.