Eigentlich wollte ich ja am letzten Tag des Jahres länger schlafen

Bernau – Barnim: Guten Morgen, zusammen. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen am heutigen 31. Dezember etwas länger zu schlafen. Schliesslich wird es heute eine lange Nacht werden.

Aber wie es nun einmal so ist, ergriff mein in die Jahre gekommener Körper dann doch gegen 7 Uhr die altersbedingte Bettflucht. So trug es sich zu, daß Bernau LIVE auch am letzten Tag des Jahres, in aller Frühe, nahe Börnicke in der Natur stand um euch einen winterlichen Sonnenaufgang zu präsentieren. Auch wenn mein Körper fast festgefroren ist, so entschädigt der Augenblick das frühe Aufstehen sowie die Eiskristalle an Nase und Augen.

Bevor es heute unsererseits noch einen kleinen Jahresrückblick geben wird, machen wir uns nun langsam auf dem Weg zum diesjährigen Silvesterlauf im Bernauer Stadtpark, welcher um 10 Uhr beginnen wird.

Euch einen schönen Samstag. Bis später!