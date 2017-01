Die Eastside Fun Crew in Bernau wird 20 und feiert ihren Geburtstag

Bernau: Am 26.01.2017 wird die Kinder- und Jugendgruppe des Freidenker Barnim e.V. 20 Jahre alt.

Aus einer kleinen Gruppe von Jugendlichen, die nur zusammen tanzen wollten, wurde mit den Jahren eine große und angesehene Tanzeinrichtung mit mittlerweile über 450 Mitgliedern. An dieser positiven Entwicklung wird weiterhin mit viel ehrenamtlichen Helfern, Trainern, sowie mit dem Vorstand, gearbeitet. Unser Ziel für das Jahr 2017 ist es, dass wir unser 600. Mitglied bei uns begrüßen können, so in einer Mitteilung der EFC.

Wir haben eine komplette Geburtstagswoche vorbereitet, denn die Eastside Fun Crew wird nur einmal 20 Jahre alt. Diese geht vom 23. bis zum 27. Januar 2017. Neben vielen schönen Dekorationen und einer coolen Fotowand, an welcher der Geburtstag festgehalten werden soll, gibt es auch Specials für Neumitglieder, sowie für bestehende kleine und große Tänzer, wie zum Beispiel 20% Rabatt auf die 10er Karte (regulärer Preis 80€) oder ein EFC-T-Shirt in einer Sonderedition, dass nur in der Geburtstagswoche erhältlich sein wird.

Also kommt vorbei und erkundigt euch über passende Tanzrichtungen, Vertragsmöglichkeiten oder um einfach nur mit uns zu feiern. Wir sind Montag bis Freitag jeweils von 16:00 bis 20:00 Uhr (Eastside Fun Crew, Schönfelder Weg 31, 16321 Bernau bei Berlin) für Euch da.