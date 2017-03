Der Vectoura – Kletterpark Bernau startet in die neue Saison (Video)

Kletterpark Bernau: Während die ersten warmen Sonnenstrahlen den Frühling ankündigen, arbeitet das Team vom Vectoura-Kletterpark in Bernau bereits mit Hochtouren an der kommenden Saisoneröffnung am 1. April 2017.

Auch wenn der Winter nicht zum Klettern einlud, so wurde auf dem etwa 6.000 qm grossen Areal in Bernau-Rehberge allerhand gewerkelt um die Anlage noch attraktiver zu gestalten. So gibt es nunmehr 80 Kletterelemente und 11 Super – Seilrutschen sowie das neue Café Vectoura mit leckerem Kaffee- und Kuchenangebot oder „DDR-Softeis“.

An Elementen, welche sich auf drei Kletter-Ebenen befinden, können sich zudem Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene gleichermaßen ohne Zwangsführung, in luftiger Höhe vergnügen. Ansonsten laden verschiedene Brückenelemente, Griffe zum Hangeln sowie mehrere Plattformen zum freien Klettern mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen ein. Ein besonderes Highlight ist u.a. die 10 Meter hohe Riesenschaukel.

Für Gäste, die dem Höhenspaß nicht zugetan sind, gibt es u.a. einen Segway-Parcours und die Möglichkeit zum Bogenschießen. Das Hauptgebäude bietet Platz für Schulklassen, Firmenfeiern, Kindergeburtstage und im Winter auch für Familienfeiern.

Öffnungszeiten und Preise findet Ihr auf der Homepage des Kletterparks.

Wir waren für Euch Probe-Klettern – Anbei ein kleines Video.