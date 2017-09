Das war das große Oktoberfest in Bernau – Danke!

Bernau (Barnim): Während die meisten Gäste vermutlich noch etwas Müde am Frühstückstisch sitzen, sind die Oktoberfest-Abbauarbeiten derweil in vollem Gange und wir wollen ein kleines Fazit ziehen.

Gut 3 Tage benötigten zahlreiche Mitarbeiter um das gigantische Festzelt auf dem Marktplatz aufzubauen. Neben zahlreichen LKW´s, die Waren, Material oder eine komplette mobile Küche anlieferten, wurde wochenlang zuvor geplant und gewerkelt.

Am Freitag- und Samstagabend war es dann soweit. Um 18 Uhr öffnete das Oktober-Festzelt seine Pforten und hunderte Gäste kamen um zu feiern. Nach dem obligatorischen Fassanstich durch den Wirt, Familie Sievers, und Bernaus Bürgermeister André Stahl, wurde an beiden Tagen bis spät in die Nacht gefeiert, getrunken, geschunkelt und auf den Holzbänken getanzt.

Ob Landrat, Landtagspräsidentin oder der Kraftfahrer von nebenan; hier waren alle gleich und sorgten gemeinsam mit der tollen LIVE Band für sagenhafte Stimmung und ein bis zum letzten Platz gefülltes Festzelt und etliche leere Bierfässer.

Wir danken allen Besuchern und freuen uns auf eine Fortsetzung am 14. Oktober 2017 im Strandbad Wukensee in Biesenthal oder nächstes Jahr in Bernau!

Anbei ein paar Bilder vom Abend. Alle, die sich gestern Abend von uns an der Fotowand fotografieren ließen, können sich die Bilder ab heute 17 Uhr unter dem mitgeteilten Link (Aufkleber auf dem Bild) und Kennwort herunterladen.

Das Bernauer Oktoberfest wurde Euch präsentiert von: Bernau LIVE, DNS:NET und BMS Mietpartner GmbH.