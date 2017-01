City LIVE in der Stadthalle Bernau – danke für dieses tolle Konzert

Bernau: Irgendwer sagt einmal „Alte Musik zu hören sei wie alte Freunde treffen“. Genau dieses Gefühl hatte ich am gestrigen Abend in der Bernauer Stadthalle zum Konzert der Kult-Band City. (Wir berichteten gestern bereits kurz via Facebook)

Bis auf den letzten Platz war die Stadthalle Bernau komplett ausverkauft und hunderte Konzertbesucher warteten gespannt und ausgelassen auf den ersten Takt der Band. Unter tosendem Beifall erklang pünktlich um 20 Uhr der Song „Danke Engel“ und die Band zog das Publikum sofort in ihren Bann.

Mit Songs von „Sag mir wo die Blumen sind“ oder „Sind so kleine Hände“ begann der Abend einfühlsam und „politisch korrekt“, wie Frontmann Toni Krahl, selbst meinte. Später folgten Hits wie „Wand an Wand“, „Sommerherzen“, „Casablanca“ oder der mittlerweile 40 Jahre alte Klassiker „Am Fenster“.

Mit tollem Sound, Toni Krahls Gesang und den City-typischen Gitarren,- Bass,- und Geigenspiel von Fritz Puppel und Georgi Gogow überzeugten die Musiker noch immer in ganzer Linie und boten einen tollen Abend mit vielen Erinnerungen.

Einziger Wermutstropfen war die enge Bestuhlung in der Stadthalle. Diese lies leider kaum Platz für Bewegung oder zum Tanzen…

Ansonsten ein Mega Konzert, welches wir wirklich jedem, egal ob Ost oder West, empfehlen möchten. Dieses Jahr startet City ihr 40- Jahre Am Fenster Jubiläumstour quer durch ganz Deutschland!

Anbei einige Bilder vom Abend. Ein kleines Video folgt noch 😉

CITY – 40 Jahre Am Fenster – Das Jubiläum einer Hymne

1977 – als CITY mit der Single „AM FENSTER“ an die Öffentlichkeit ging, hatte kaum einer geahnt, dass mit diesem Song die deutsche Musiklandschaft in Ost und West um eine Hymne reicher wurde.

Über zehn Millionen Mal verkaufte sich der Kultsong und holte goldene und Platin-Schallplatten in Deutschland und Griechenland. 2017 wird das 40-jährige Jubiläum der Hymne „AM FENSTER“ zelebriert: Mit einer großen Live-Tournee in 11 deutschen Städten. Selbstverständlich kommt CITY dazu auch mit einem neuen Studioalbum auf die Bühne und will mit neuen und alten Songs gemeinsam mit den Fans in ganz Deutschland „AM FENSTER“ feiern.

CITY hat in den letzten 40 Jahren Rockgeschichte geschrieben. Die Band zählt immer noch zu den populärsten Rockbands aus dem Osten mit striktem, exzellenten Rock ‚n‘ Roll, der leicht rebellisch bis heute nichts von seinem unverwechselbaren Sound eingebüßt hat. Seit 1977 sind mit dem Lied „AM FENSTER“ so viele Emotionen, kleine und große, sehr persönliche wie unterschiedliche Geschichten verbunden. Und auch für die ganz Jungen ist „AM FENSTER“ die Einstiegsdroge in das CITY-Universum.

(Infotext Promo-Tour)