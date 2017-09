Bundestagswahl – Infos, Wahllokale, Kandidaten, Erst- und Zweitstimme

Bernau (Deutschland): Am kommenden Sonntag, dem 24. September 2017 finden die Wahlen zum 19. Deutschen Bundestag statt.

Über Wochen wurden wir mit unzähligen Wahlplakaten, Talkshows, Wahlveranstaltungen und Info-Ständen der Parteien darauf mehr oder weniger vorbereitet. Nun entscheidet Ihr mit Euer Stimme auf dem Wahlzettel.

Anzeige

61,5 Millionen Menschen wählen am kommenden Sonntag ihre Abgeordneten ins Parlament.

42 Parteien treten zur Bundestagswahl an: 34 von ihnen mit eigenen Landeslisten, acht nur mit Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten. Wichtig ist: Nicht alle Parteien treten in allen Bundesländern zur Wahl an. Der Bundestag besteht aus mindestens 598 Abgeordneten. Davon werden 299 direkt in den Wahlkreisen gewählt. Wer als Direktkandidat die meisten Erststimmen in einem der 299 Wahlkreise erhalten hat, zieht in den Bundestag ein.

Die übrigen Parlamentssitze werden mit Bewerberinnen und Bewerbern von den Landeslisten der Parteien besetzt. Ausschlaggebend für die Gesamtzahl der Sitze, die eine Partei im Bundestag erhält, ist deren Anteil an den gültigen Zweitstimmen.

Die Wählerinnen und Wähler verfügen bei der Bundestagswahl über zwei Stimmen: eine Erst- und eine Zweitstimme. Die Erststimme wird auf der linken Hälfte des Stimmzettels vergeben, auf der rechten Hälfte vergibt man die Zweitstimme. Auf jeder Hälfte des Stimmzettels darf nur ein Kreuz gemacht werden, ansonsten ist dieser ungültig.

Mit der Erststimme wird der oder die Abgeordnete des eigenen Wahlkreises gewählt (Direktwahl). Parteien dürfen pro Wahlkreis nur einen Kandidaten oder eine Kandidatin aufstellen. Auch parteilose Kandidaten können sich für die Erststimme zur Wahl stellen.

Mit der Zweitstimme wählt man die Landesliste einer Partei – also keine einzelnen Kandidaten. Auf dieser sogenannten geschlossenen Liste stehen in einer festen Reihenfolge Kandidaten, die für die jeweilige Partei in den Bundestag einziehen sollen. Diese Reihenfolge legen die Parteien intern auf Parteitagen fest.

Geöffnet sind die Wahllokale am Sonntag von 08-18 Uhr. In Bernau gibt es 33 Wahllokale, bzw. Wahlbezirke. Eine Übersicht mit Anschrift findet Ihr hier. In welchem Wahllokal man wählen darf, steht in Eurer Wahlbenachrichtigung.

Direktkandidatinnen und Direktkandidaten Uckermark Barnim I (Wahlkreis 57)

Direktkandidatinnen und Direktkandidaten Märkisch-Oderland Barnim II (Wahlkreis 59)

Wer sich noch nicht schlüssig ist, dem sei der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl empfohlen.

Übersicht der antretenden Parteien

CDU – Christlich Demokratische Union Deutschlands

SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands

DIE LINKE – DIE LINKE

GRÜNE – BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

CSU – Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

FDP – Freie Demokratische Partei

AfD – Alternative für Deutschland

PIRATEN – Piratenpartei Deutschland

NPD – Nationaldemokratische Partei Deutschlands

FREIE WÄHLER – FREIE WÄHLER

Tierschutzpartei – PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ

ÖDP – Ökologisch-Demokratische Partei

Die PARTEI -Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative

BP – Bayernpartei

Volksabstimmung – Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung Politik für die Menschen

PDV – Partei der Vernunft

MLPD – Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands

BüSo – Bürgerrechtsbewegung Solidarität

SGP – Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale

DIE RECHTE – DIE RECHTE

Allianz Deutscher Demokraten

Tierschutzallianz – Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz

B* – bergpartei, die überpartei ökoanarchistisch-realdadaistisches sammelbecken

BGE – Bündnis Grundeinkommen Die Grundeinkommenspartei

DiB – DEMOKRATIE IN BEWEGUNG

DKP – Deutsche Kommunistische Partei

DM – Deutsche Mitte Politik geht anders…

Die Grauen – Die Grauen – Für alle Generationen

du. – Die Urbane. Eine HipHop Partei

MG – Magdeburger Gartenpartei

ökologisch, sozial und ökonomisch

MENSCHLICHE WELT – Menschliche Welt für das Wohl und Glücklich-Sein aller

Die Humanisten – Partei der Humanisten

Gesundheitsforschung – Partei für Gesundheitsforschung

V-Partei³ – V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer

Neben Mitgliedern der oben genannten Parteien treten Mitglieder folgender 8 zugelassener Parteien als Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten an:

Bündnis C – Bündnis C – Christen für Deutschland

DIE EINHEIT – DIE EINHEIT

DIE VIOLETTEN – Die Violetten für spirituelle Politik

FAMILIE – Familien-Partei Deutschlands

DIE FRAUEN – Feministische Partei DIE FRAUEN

MIETERPARTEI – Mieterpartei

Neue Liberale – Die Sozialliberalen

UNABHÄNGIGE – UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie

Eine Übersicht aller Kandidaten für den Barnim und Brandenburg findet Ihr hier in der Übersicht.

Infos und mit Auszügen der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb / Der Bundeswahlleiter /