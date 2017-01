Blumen, Blumen, Blumen – Wiedereröffnung Blume 2000 in Bernau

Bernau: Schön ist sie geworden, die Blume 2000 -Filiale in der Bahnhofs-Passage Bernau, die am heutigen Freitag ihre Wiedereröffnung nach großem Umbau feiert.

Wo es gestern noch nach Umbauarbeiten aussah und man nach Blumen suchen musste, erfreute sich mein Auge am heutigen Vormittag an tausenden frischen Blumen, die bereits seit heute Morgen um 6 Uhr von den 5 Mitarbeitern ausgepackt, gebunden und aufgestellt wurden.

Knapp 3 Wochen wurde die kleine Filiale komplett umgebaut und neugestaltet. Neben einem neuen Fussboden wurde z.B. die Beleuchtung erneuert und modernisiert sowie das komplette Design geändert.

Neben den baulichen Veränderungen soll sich mit der Wiedereröffnung auch der Kundenservice und das Angebot verbessern, bzw. erweitern. Mit zusätzlichen Mitarbeitern will man so z.B. den Fokus auf das Binden von Blumen legen. Aus einer Vielzahl von Schnittblumen, die marktähnlich zur Auswahl stehen, kann der Kunde so ganz individuell seinen ganz persönlichen Blumenstrauß binden lassen. Weiterhin gibt es natürlich unzählige kleine Mitbringsel oder fertige Sträuße, wie etwa wunderschöne Tulpen. Zudem kann man direkt von der Filiale aus Blumen bestellen oder an einen beliebigen Empfänger als Überraschung versenden lassen… Alles mit der 7-Tage Frische-Garantie!

Am besten, Ihr schaut einfach mal selber vorbei. Heute und in den kommenden Tagen erwarten Euch, neben einem tollen Team rund um Filialleiterin Frau Hirschfelder, viele tolle Angebote. So gibt es u.a. 20 Tulpen für nur 3,99 Euro, tolle Geschenkkörbe, Taschen, Gutscheine und das Binden von Sträußen ist dieser Tage ebenfalls gratis.

Blume 2000 wurde im Jahr 2000 gegründet und zählt heute zu den Marktführern, die ausschließlich ausgebildete Floristen beschäftigen. Alle Blumen kommen direkt vom Gärtner über die zentrale Produktion maximal frisch bei Euch an – in 48 Stunden vom Feld in die Vase. Dank lückenloser Logistikkette und Frische -Verpackung sind alle Blumen und Sträuße durchgängig mit Wasser versorgt, so die Aussage vom Blume 2000.

Ähnlicher Beitrag: http://bernau-live.de/so-viel-zeit-muss-auch-mal-sein-vielen/