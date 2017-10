Blumberg: PKW schleudert in Tanklastzug – 2 Menschen starben

Blumberg (Ahrensfelde): Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am heutigen Abend auf der B158 in Blumberg an der Freienwalder Chaussee.

Nach ersten Erkenntnissen, kam gegen 18.50 Uhr ein leerer Tanklastzug aus Richtung Autobahn um zum Tanklager nach Seefeld zu gelangen. Zeitgleich kam ein PKW aus Bad Freienwalde und fuhr in Richtung Autobahn.

Nach Aussagen von Zeugen, soll dieser bereits mehrere Fahrzeuge überholt haben bevor er in einer Kurve die Kontrolle über seinen PKW Kombi verlor, auf die Gegenfahrbahn gelangte und dann frontal mit dem LKW zusammenstieß.

Beide Insassen des PKW, eine Frau und ein Mann, erlagen noch an der Unfallstelle ihren schwersten Verletzungen. Der LKW Fahrer erlitt einen Schock. Die genauen Unfallumstände werden zur Zeit von einem Dekra-Gutachter sowie der Kriminalpolizei untersucht.

Neben Polizei, Notarzt und Rettungsdienst waren die Feuerwehren Blumberg, Lindenberg und Ahrensfelde an der Unfallstelle. Die Straße ist zur Zeit noch teilweise gesperrt.

Wir wünschen den Hinterbliebenen viel Kraft.

Sachstand: 21.15 Uhr